Манчестер Сіті запропонував Баварії послуги Жезуса

В Манчестер Сіті мають намір поповнити бюджет клубу, продавши свого нападника Габріела Жезуса.

Манчестер Сіті повідомив чинного чемпіона Німеччини про можливість придбання Габріела Жезуса, повідомляє Sport Bild.

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Проте Баварія не готова платити за бразильського форварда близько 100 млн євро, які вимагають "містяни". Натомість німецький гранд досі зацікавлений в послугах хавбека Сіті Лероя Сане. Нагадаємо, 23-річний півзахисник зараз відновлюється від важкої травми та повернеться на поле не раніше наступного року.

В поточному сезоні АПЛ Жезус провів 4 поєдинки, в яких відзначився двома голами та асистом.

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