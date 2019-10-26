Манчестер Сіті не без проблем розгромив Астон Віллу – конкуренти Зінченка отримали ігрову практику

Манчестер Сіті розгромив Астон Віллу в рамках 10-го туру АПЛ. Детальний звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Поєдинок Манчестер Сіті – Астон Вілла розпочався о 14:30. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку провів "Футбол 24".

Манчестер Сіті – Астон Вілла: пряма відеотрансляція матчу АПЛ

"Містяни" опинилися у доволі скрутній ситуації. За перші 9 турів команда Хосепа Гвардіоли відпустила Ліверпуль уже на 6 очок, тому перемоги для неї стають необхідністю. Адже іспанський фахівець досі говорить, що АПЛ – пріоритетний турнір для нього. Астон Вілла, яка проводить дебютний сезон у найвищому дивізіоні, розпочала кампанію напрочуд успішно і перебуває ближче до зони єврокубків, аніж вильоту.

Звітний поєдинок очікувано розпочався з контролю м'яча футболістами Манчестер Сіті. "Містяни" через кадрові проблеми, серед яких і травма Олександра Зінченка, в черговий раз вимушені грати експериментальним складом, але не відступають від своєї концепції гри. Жезус міг відкривати рахунок вже на початку матчу, але не влучив у площину воріт, пробиваючи з кількох метрів.

На 10-й хвилині Стерлінг взяв гру на себе у штрафному суперника, накрутив відразу трьох опонентів і вирізав м'яку передачу на партнера, але Бернарду не прочитав епізод і не встиг до м'яча, подарувавши його захисникові. Можливо, саме через це у наступній атаці Рахім вирішив пробивати самостійно, але удар вийшов дуже слабким.

Гості своєю чергою зовсім не соромилися створювати небезпечні моменти. Так, бірмінгемці були змушені здебільшого розраховувати на контратаки, але це реалії для будь-якої команди, яка приїжджає на Етіхад. Найактивнішими попереді були Веслі та Гріліш, які намагалися здебільшого тиснути на Фернандінью. Бразилець знову вийшов у центрі захисту у парі з Джоном Стоунзом, хоча на лаві для запасних був Ніколас Отаменді.

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На 20-й хвилині господарі вимагали пенальті. Стерлінг після передачі Де Брюйне змістився до 11-метрової позначки, звідки щільно пробив. М'яч влучив у плече захисникові, Грем Скотт все бачив і не піддався на апеляції Менді, призначивши лише кутовий. Астон Вілла відповіла потужним пострілом Макгінна з-за меж штрафного. Шотландець цілив у дальній кут, проте Едерсон врятував свою команду від пропущеного гола.

Бірмінгемці практично відмовилися від високого пресингу. Часто можна було спостерігати, як усі 11 гравців гостей перебувають за лінією м'яча поблизу власних володінь. Така щільна оборона не давала гравцям Ман Сіті необхідного простору, а "містяни" ніяк не могли знайти в ній шпарину. Не допомагав команді з цим Жезус, який ніби розчинився на полі. Бразильцю ніяк не вдавалося ні вийти на ударну позиції, ні створити вільну зону для забігань партнерів. А за цим усім за лави для запасних спостерігав сумний Серхіо Агуеро.

Господарі мали шанс піти на перерву з перевагою в рахунку. Стерлінг вкотре прорвався зоною лівого напівфлангу і викотив в центр штрафного під удар Сілві. Давід зряче пробивав під дальню стійку, але м'яч пройшов у лічених сантиметрах повз неї. До закінчення першого тайму команди встигли відзначитися хіба що кількома втратами в середині поля. Хосеп Гвардіола йшов у підтрибунне приміщення дуже незадоволеним.

Друга половина розпочалася для Астон Вілли холодним душем. Гості вирішили високо зустрічати суперника, чим змусили Едерсона вибити м'яч далеко вперед. Там за нього поборовся Жезус, скинувши на хід Стерлінгу. Рахім зблизився з Хітоном і прошив голкіпера – 1:0. Йшла лише 20-а секунда другого тайму.

Ман Сіті не збирався зменшувати оберти і міцно затис бірмінгемців поблизу їхніх воріт. На 52-й хвилині "містяни" могли подвоїти перевагу, але перспективний навіс Де Брюйне не знайшов адресата. Невдовзі на ударній позиції опинився Менді, але удар оборонця заблокували. Заради справедливості варто зауважити, що в тій ситуації напрошувався пас на партнера.

На 55-й Стерлінг втратив розкішну нагоду оформити дубль. "Містяни" перехопили м'яч поблизу штрафного суперника, Рахім отрима м'яч, опинившись віч-на-віч з Хітоном. Вінгер зумів пробити голкіпера, але на заваді став Тайрон Мінгс, який вибив м'яч із порожніх воріт на кутовий.

Після цього темп гри трохи знизився. Підопічні Гвардіоли продовжували володіти м'яч на чужій половині, але швидкості вже не були такимим високими. Зрештою, така тактика дала результат. Приспавши пильність гостей, "містяни" двічі змусили капітулювати Хітона. В обох випадках голи прийшли після кутових.

Спочатку Де Брюйне з лівого флангу виконав простріл, який ледь помітним дотиком перетворив у гол Давід Сілва. Рфері навіть попросив відеоасистента перевірити, чи не перебував Стерлінг у активному положенні поза грою. Вердикт VAR – взяття воріт зараховане. Всього за 4 хвилини кутовий з правого флангу призвів до розгрому. Фернандінью до останнього поборовся за м'яч. Той відскочив до Гюндогана, а німець ефектним ударом у дотик поцілив у нижній кут воріт.

Третій гол остаточно заспокоїв команди. Ман Сіті почав дозволяти супернику контролювати м'яч, але Астон Вілла дуже важко переходила на чужу половину поля. Тренери зробили низку замін, серед яких відзначимо вихід Анхелінью замість Менді. Ттаким чином, обидва конкуренти Зінченка отримали ігрову практику у звітному матчі.

Поєдинок фактично перетворився на догравання. Класична ситуація, коли одні не можуть, а інші – не хочуть. Запам'ятався хіба контрвипад бірмінгемців, який ударом з-за меж штрафного завершував Трезеге – Едерсон не без проблем приборкав м'яч. На 88-й хвилині Фернандінью залишив "містян" у меншості, отримавши другу жовту картку. Вже у компенсований час Девіс та Макгінн були близькими, щоб відквитати один м'яч, але самовіддано зіграв голкіпер Ман Сіті.

Після звітного туру Манчестер Сіті набрав 22 очки та скоротив відставання від Ліверпуля, який утримує лідерство, до трьох пунктів. У Астон Вілли залишилося 11 очок та 13 позиція в турнірній таблиці.