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Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 3:1 – відео голів та огляд матчу

22:09 377 Читать на русском
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 3:1 – відео голів та огляд матчу / Фото ФК МЮ

Манчестер Сіті впевнено переміг Манчестер Юнайтед в матчі 12 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сіті жваво розпочав поєдинок і вже на 12-й хвилині це принесло свої плоди. Рахунок відкрив Давід Сілва.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: повний провал Моурінью, феноменальний Бернарду та рекорд Агуеро

На початку другого тайму Агуеро подвоїв перевагу "містян". Мартіаль відквитав один м'яч, забивши з пенальті. Проте інтрига була похована завдяки голу Гюндогана під завісу матчу.

Манчестер Сіті у підсумку здобув легку перемогу в дербі та закріпився на першому місці АПЛ (32 очки). МЮ залишився на 8-й сходинці – 20 балів.

Чемпіонат Англії, 12-й тур

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 3:1

Голи: Сілва, 12, Агуеро, 48, Гюндоган, 86 – Мартіаль, 57 (пен)

Англія12 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: Неділя 11 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
3 : 1
Манчестер Юнайтед
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