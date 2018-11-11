Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті впевнено переміг Манчестер Юнайтед в матчі 12 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед.
Манчестер Сіті жваво розпочав поєдинок і вже на 12-й хвилині це принесло свої плоди. Рахунок відкрив Давід Сілва.
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На початку другого тайму Агуеро подвоїв перевагу "містян". Мартіаль відквитав один м'яч, забивши з пенальті. Проте інтрига була похована завдяки голу Гюндогана під завісу матчу.
Манчестер Сіті у підсумку здобув легку перемогу в дербі та закріпився на першому місці АПЛ (32 очки). МЮ залишився на 8-й сходинці – 20 балів.
Чемпіонат Англії, 12-й тур
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 3:1
Голи: Сілва, 12, Агуеро, 48, Гюндоган, 86 – Мартіаль, 57 (пен)