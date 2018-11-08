Гвардіола відзначив гру Зінченка у матчі проти Шахтаря

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола залишився задоволеним від гри свого підопічного Олександра Зінченка у матчі проти Шахтаря (6:0) в рамках Ліги чемпіонів.

"Олександр – дуже розумний гравець. Ми хочемо додатково переміщувати одного футболіста в середину, і з ним це простіше робити. Він чудово проявляє себе обороні, підкований тактично, тямущий.

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Зінченко провів якісний матч", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Шахтаря.

Після перемоги над Шахтарем Сіті гарантував собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Варто відзначити, що Олександр Зінченко є вихованцем академії "гірників".

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