В поединке 22-го тура АПЛ Вулверхэмптон на своем поле уступил Манчестер Юнайтед (3:4). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

В матче 22-го тура АПЛ сошлись соседи по турнирной таблице – Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед. Уже на 5-й минуте Рашфорд вывел "дьяволов" вперед, развеяв туман скандала после гулек в ночном клубе.

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В середине тайма Хёйлунд удвоил преимущество гостей – Расмус сумел под давлением двух защитников в падении замкнуть в сетку после прострела Шоу с левого фланга. На последних минутах первого тайма МЮ забил еще два гола, но оба были отменены: результативное действие украли у Хёйлунда (Гарначо замешкался с передачей и датчанин залез в офсайд) и Каземиро, который после навеса со штрафного во вратарскую также забежал в положение вне игры.

В середине второго тайма Каземиро задел Нету в собственной штрафной и арбитр указал на отметку – Сарабия с пенальти подарил болельщикам "волков" надежду. Через 10 минут Килман после навеса с углового добил сферу в сетку и сократил отставание до минимума.

Уже в добавленное время Нету довел фанатов до безумия, попав в ближний угол – Онана лишь провел мяч взглядом. Казалось, поединок так и завершится ничьей, но 18-летний Кобби Майну сумел вырвать 3 очка для манкунианцев.

Победа принесла МЮ 35 баллов и седьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, Вулверхэмптон с 29-ю пунктами одиннадцатый.

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