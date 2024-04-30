Ньюкасл вийшов на Саррі з пропозицією щодо посади головного тренера команди з нового сезону. Про це інформує TMW. Повідомляється, що клуб надіслав відповідну пропозицію італійському фахівцеві.

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Боси Ньюкасла хочуть обігнати в конкуренції за Саррі Вест Хем і Торіно. Згідно з джерелом, сам Мауріціо виявив зацікавленість цією пропозицією.

Останнім клубом Саррі був Лаціо, з якого тренера було звільнено під час цього сезону. Йому так і не вдалося поставити римській команді фірмовий футбол, яким він вразив усю Європу, будучи наставником Наполі.

Чинним наставником Ньюкасла є Едді Хау.

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