Англійський форвард пропустив тренування через поїздку в Белфаст, де відвідав з другом нічний клуб. Керівництво Манчестер Юнайтед провело дисциплінарну зустріч з Рашфордом.

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Згідно з інформацією BBC, манкуніанці розглянули справу та закрили її. 26-річний нападник повернеться до тренувань з командою. Керівництво Манчестер Юнайтед не планує виключати Рашфорда зі складу через його вчинок. Не виключено, що він зіграє в четвер, 1 лютого, проти Вулверхемптона.

Нагадаємо, у поточному сезоні Маркус Рашфорд зіграв за манкуніанців у 26 матчах, забивши чотири голи та оформивши шість результативних передач.

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