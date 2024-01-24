Матч, як і онлайн-трансляція Мальорка – Жирона, стартував о 20:30 за київським часом. Це вже друга дуель команд у сезоні 2023/24. У 6-му турі Ла Ліги підопічні Мічела перемогли балеарців з рахунком 5:3. Тоді Артем Довбик забив гол і віддав асист. В останньому турі Прімери український форвард оформив хет-трик у ворота Севільї, довівши свій сезонний доробок до 14 голів та 5 асистів у чемпіонаті Іспанії, що є найкращим показником.

Головний бомбардир Жирони розпочав сьогоднішню гру в запасі, а з перших хвилин на позиції центрфорварда вийшов Крістіан Стуані, який оформив дубль у чвертьфіналі проти Райо Вальєкано. Інший українець – Віктор Циганков – теж з'явився у старті. Як і кілька інших лідерів Жирони – Алейш Гарсія, Янхель Еррера та Савіо. У запасі, крім Довбика, розпочали Гассаніга, Коуту, Пабло Торре та Ерік Гарсія. Натомість пару Дейлі Блінду в центрі оборони склав 19-річний Антал Яакобішвілі.

Ман Сіті стежить за Довбиком і Циганковим – Артем у ролі наступника Холанда, бос "містян" був вражений

Фаворитом гри вважали Жирону, яка сенсаційно очолює турнірну таблицю Ла Ліги. Мальорка ж веде боротьбу за виживання в Прімері, посідаючи 15 місце. Цікаво, що Жирона ще ніколи не грала у півфіналі Кубка Іспанії – перемога на Балеарах означала, що Мічел і його команда переписали історію клубу. Але, забігаючи наперед, мрії Жирони були розбиті на друзки.

Вже на першій хвилині Циганков відпрацював у захисті. Одразу після стартового свистка підопічні Хав'єра Агірре полетіли на ворота Жирони, а українець був змушений вибивати м'яч на чужу половину. Каталонці відповіли напівмоментами Стуані та Гарсії, а Мальорка організувала атаку з ударом Пратса, який парирував Хуан Карлос. Все це помістилося в стартові три хвилини.

Ще один момент у Мальорки. Кайл Ларін вискочив на побачення з Хуаном Карлосом і потужно пробив з лінії штрафного – сейв кіпера Жирони врятував гостей. Три удари в площину завдали господарі за перші 12 хвилин матчу. До слова, у перші хвилини гри Циганков діяв по всьому фронту атаки. Номінальний правий вінгер переважно грав у центрі, ближче до Стуані, а інколи зміщувався навіть на лівий фланг. Попри ці хитрощі Мічела, серйозної небезпеки його підопічні не створювали. Старт гри склався для фаворита непросто.

На 21-й хвилині все стало ще гірше – Мальорка забила. Дані Родрігес розігнався правим флангом, втік від Алейша Гарсії та покотив паралельно лінії воротарського на Кайла Ларіна. Колишній одноклубник Романа Яремчука у Брюгге не схибив – 1:0 на користь команди Хав'єра Агірре.

Жирона могла відігратися на 25-й. Циганков класним пасом вивів Савіо майже віч-на-віч з кіпером (щоправда, під гострим кутом). Грейф впорався з потужним ударом бразильця. Минуло ще кілька хвилин, і балеарці святкували другий забитий м'яч. Абдон Пратс з-за меж штрафного прошив кіпера Жирони гарматним ударом. 2:0 ще до 30-ї хвилини – запахло сенсацією.

Але й це було не все. Після удару Кайла Ларіна м'яч пішов на кутовий, а рефері зафіксував офсайд. Втім, після перегляду VAR все кардинально змінилося. Молодий Антал Яакобішвілі спершу не витримав лінію, а після цього ще й виставив руку, блокуючи удар канадійця. Пенальті, який реалізував Пратс, оформивши дубль. 0:3 для Жирони на 35-й хвилині – такого краху фаворита не очікував, мабуть, ніхто.

Перший тайм завершився розгромом. Банальні закидання гравців Мальорки за спину захисникам стали для беків Жирони великою проблемою – це призвело до двох з трьох голів.

На другий тайм у пару до Стуані вийшов Артем Довбик. З'явився і Ян Коуту. План Мічела був зрозумілим – Жироні потрібен був швидкий гол, щшоб повернутися в гру після провального першого тайму. Натомість черговий лонгбол господарів знову став проблемою – Ларін продавив Яакобішвілі, але не влучив у дальній кут воріт.

А на 60-й хвилині Циганков пішов з поля. Останньою його дією був неточний удар по воротах, а перед тим українець виконав вкрай невдалий простріл з правого флангу. Ах, якби Савіо точніше пробив у першому таймі ще за рахунку 0:1 – бути черговому асисту Віктора...

Жирона по перерві додала, але підопічні Агірре самі привезли собі проблеми. Стуані, який не мав шансів дістати м'яч після подачі з флангу, завалили на газон. За протести капітан господарів Антоніо Раільйо ще й отримав червону. Крістіан Стуані з 11-метрового скоротив відставання. У Жирони залишалося більше 20-ти хвилин гри в більшості – інтрига воскресла.

Артем Довбик міг скорочувати відставання до мінімуму, але на 85-й хвилині з меж воротарського пробив над поперечиною. Це був найкращий момент Артема у матчі. Арбітр додав аж 7 хвилин, на передостанній із яких Савіо скоротив відставання. Асист в активі Довбика, який зачепився за м'яч у штрафному і викотив під влучний удар.

Мальорка підтвердила реноме "домашньої" команди. Балеарці востаннє програвали вдома ще 18 серпня, поступившись Вільяреалу. Рідний стадіон став для команди Агірре справжньою фортецею, яку сьогодні не зумів взяти навіть лідер Ла Ліги. 3:2 – Артем Довбик, Віктор Циганков і їхні партнери припинили боротьбу за трофей. Провальний перший тайм коштував команді Мічела путівки в наступний раунд.

Жирона зупинилася за крок від історичного досягнення, так і не зумівши вперше в історії клубу стати півфіналістом Кубка Іспанії. Мальорка приєдналася до Реала Сосьєдад, який здобув путівку напередодні, обігравши Сельту.

"Один з найкращих амбасадорів України": іспанські ЗМІ шаленіють від Довбика – порівняння з суперзірками і сигнал Джуду