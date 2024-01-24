Мальорка і Жирона грають 24 січня в 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Кубка Іспанії Мальорка – Жирона стартував о 20:30 за київським часом. Фаворитом гри вважають Жирону, яка очолює турнірну таблицю Ла Ліги. Мальорка веде боротьбу за виживання в Прімері, посідаючи 15 місце. Цікаво, що Жирона ще ніколи не грала у півфіналі Кубка Іспанії – перемога на Балеарах дозволить Мічелу і його команді переписати історію клубу.

Мальорка – Жирона: анонс матчу 1/4 фіналу Кубка Іспанії

Артем Довбик, який у останньому турі Прімери забив три голи Севільї, отримав відпочинок. Форвард збірної України опинився в запасі, а у стартовий склад потрапив Крістіан Стуані, який оформив дубль у чвертьфіналі Кубка проти Райо. Тоді сильний матч провів і Віктор Циганков, який сьогодні теж у старті.

До слова, Жирона і Мальорка вже зустрічалися в поточному сезоні. У 6-му турі Ла Ліги каталонці перемогли балеарців з рахунком 5:3. Тоді Артем Довбик забив гол і віддав асист. Загалом в активі українського форварда 14 голів та 5 результативних передач у Ла Лізі – він є найкращим у чемпіонаті Іспанії за системою "гол +пас".

Де дивитися матч Мальорка – Жирона? Онлайн-трансляція поєдинку 1/4 фіналу Кубка Іспанії доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Мальорка:

Жирона: