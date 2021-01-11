Стокпорт приймає Вест Хем. Початок матчу о 22:00. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію в цій новині. Ярмоленко прагнув продовжити свою серію вдалих виступів у кубкових турнірах. Адже в поточному сезоні Андрій лише опосередковано допомагав у результативних атаках в рамках АПЛ. А ось в Кубку ліги відзначився 2 голами та 3 асистами. Нинішній суперник дозволяв сподіватися більшого. Стокпорт Каунті виступає у 5 за класом дивізіоні чемпіонату Англії, а склад "молотів" на більшості позицій цілком собі основний.

"Ярмоленко рятує день для Мойєса": українець провів матч сезону за Вест Хем, але ЗМІ вказали на недоліки

Our team to face Stockport County tonight looks like this! #FACup #STOWHU pic.twitter.com/rnTo9GelY5 — West Ham United (@WestHam) January 11, 2021

Не дуже гостинна злива привітала команди перед стартовим свистком. Агресивно з постійними заявками на атаки з правого флангу розпочали господарі, у старті яких виділяється хіба що Джон Руні, молодший брат того самого Вейна. Перша спроба атаки гостей – непорозуміння Райса з Ярмоленком. Бенрама поцілив у стійку метрів з 10, не встигали його накрити. Технічно віддав Ярмоленко п'ятою і відкрився, але не отримав пас у відповідь від того ж Райса. Багато біганини від українця в перші 10 хвилин, і ось він перший момент екс-динамівця. Ефектний дальній удар – зовсім трохи забракло.

Гучні салюти над стадіоном, які ж атмосферні ці ранні етапи Кубка Англії з командами, яких навіть до професіоналів не зараховують. Переляканий Майк Дін вирішив перервати зустріч на пару хвилин, мовляв, нічого не чує у свій мікрофон. Коли зустріч відновили, запасний кіпер Вест Хема Рендолф помилився на виході, й лише партнери не дозволили вразити порожні ворота. Лише 30 хвилин, а вболівальники "молотів" безжальні до свого гравця: "Хто наповнив бутси Ярмоленка цементом? Моя бабуся бігає швидше за нього. Ярмоленко недостатньо хороший, хіба не так? Він непоганий на заміні, але не зі старту".

Андрій справді дуже натужно виглядає на рівні команди з 5 ліги, лише одна гостра спроба передачі (Антоніо випередив голкіпер), єдиний удар, поганенькі відкривання. Лансіні лише на 34 хвилині завдав першого влучного удару. Без загрози. Раз за разом штовхають Ярмоленка, який шукає співчуття у судді, але не знаходить. Так, тут хлопці прості, але дуже бойовиті. Антоніо красиво обіграв і приклався здалеку – якийсь другий сейв кіпера господарів за перші 45 хвилин! Понурий тайм, в якому Стокпорт без особливих проблем відбився і наблизився до мрії. Прикро, але в атакувальній ланці найбільше випадав саме Ярмоленко, другий найгірший бал за першу половину від SofaScore на дві команди (6,3). Фанати різко і нетерпляче вимагають виходу Бовена.

Болото на полі, калюжі за боковими лініями. Де середняк АПЛ, де аматори, так і не вдалося розрізнити за годину гри. Коли опорник Вест Хема Райс усе частіше бере на себе гру, справи зовсім кепські. Після перерви лише 2 удари ні про що – все тільки гірше і гірше. У виконанні Ярмоленка за 15 хвилин тайму можна згадати хіба що непоганий націлений навіс, але партнер дуже невдало прийняв на груди. А ось і супершанс господарів. Розіграли комбінацію під удар без перешкод, однак Доусон заблокував перед воротами. В недодачу пас на Ярмоленка, дуже нервують лондонці. Момент завершився гострою контрою з ударом, знову заблокованим. Передбачувані заміни від Мойєса. Соучек і Бовен замість Лансіні та Ярмоленка, в якого виявився найгірший бал (6,2) серед усіх футболістів.

Стокпорт – Вест Хем: дивіться відео всіх дій Ярмоленка у матчі Кубка Англії 11 01 2021

Крессвелл вийшов замість Джонсона. Мойєс зробив 3 заміни, а віз і далі там. Аж 1 прицільний удар за майже 80 хвилин на дві команди. Разів 3 воротар і захисники Стокпорта вже й самі привозили моменти у власному штрафному, але Вест Хем люб'язно відмовлявся приймати подарунки. Соучек після навісу Цоуфала був близький до мети, але довелося повторити комбінацію за участю іншого дуету. Бовен на 83 хвилині показав майстер-клас Ярмоленку: розіграв кутовий і подав ідеально на голову Доусона, який ледь встиг добігти на стандарт.

Вест Хем домучив перемогу та вийшов на Донкастер. Матч відбудеться у період між 9 та 11 лютого. Якщо вдасться пройти ще одного представника нижчих дивізіонів, далі переможець пари Манчестер Юнайтед/Ліверпуль.