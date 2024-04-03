"Чому так багато гравців збірної України травмувалося або захворіло після повернення до своїх клубів? Так склалися обставини, від цього нікуди не дітися. Травми у футболі завжди були, є і будуть. Але за всю свою тренерську кар'єру я не пам'ятаю, щоб так багато моїх гравців одночасно отримували травми, хоча навантаження ми їм давали пристойні.

Маліновський вибув на довгий термін – у нього буде мало часу для повного відновлення до Євро-2024

Чи не переганяв їх Ребров? Не знаю, ми можемо тільки гадати. Але мені здається, гравці просто не підготувалися до тренувань у клубах і не провели хорошу розминку. Вони після збірної приїхали розслабленими.

Що стосується застуди Миколенка і Зубкова, то вони молоді хлопці, може, десь не розрахували погоду або випили води з холодильника. Цього може вистачити, щоб захворіти. Але після застуди вони швидко відновляться, а ось Яремчук і Маліновський через м'язові травми пропустять близько двох-трьох тижнів.

По матчах збірної було видно, що Маліновський перебуває в дуже поганому стані, тому його замінили проти Ісландії. Він був просто ніякий, розгубив свою форму.

Яремчук проти Боснії відіграв непогано. Що стосується Зубкова, то він не основний, праворуч грає Циганков, коли здоровий. На цих позиціях у нас є хороший підбір гравців. Сподіваюся, до Євро всі наші гравці будуть у строю", – сказав Сабо у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, Миколенко вже оговтався від застуди і напередодні відіграв повний матч проти Ньюкасла (1:1) в АПЛ, ставши найкращим гравцем Евертона. Натомість у Маліновського і Яремчука справи гірші: хавбек Дженоа через розтягнення стегна і травму біцепса стегнової кістки пропустить мінімум чотири матчі генуезців, а форвард Валенсії заліковуватиме пошкодження підколінного м'яза лівої ноги щонайменше до 20 квітня.

Миколенко героїчно тримав Ньюкасл, ставши найкращим – Евертон вирвав нічию з надіями зберегти прописку в АПЛ