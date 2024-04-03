"Почему так много игроков сборной Украины травмировалось или заболело после возвращения в свои клубы? Так сложились обстоятельства, от этого никуда не деться. Травмы в футболе всегда были, есть и будут. Но за всю свою тренерскую карьеру я не помню, чтобы так много моих игроков одновременно получали травмы, хотя нагрузки мы им давали приличные.

Малиновский выбыл на долгий срок – у него будет мало времени для полного восстановления к Евро-2024

Не перегонял ли их Ребров? Не знаю, мы можем только гадать. Но мне кажется, игроки просто не подготовились к тренировкам в клубах и не провели хорошую разминку. Они после сборной приехали расслабленными.

Что касается простуды Миколенко и Зубкова, то они молодые ребята, может, где-то не рассчитали погоду или выпили воды из холодильника. Этого может хватить, чтобы заболеть. Но после простуды они быстро восстановятся, а вот Яремчук и Малиновский из-за мышечных травм пропустят около двух-трех недель.

По матчам сборной было видно, что Малиновский находится в очень плохом состоянии, поэтому его заменили против Исландии. Он был просто никакой, растерял свою форму.

Яремчук против Боснии отыграл неплохо. Что касается Зубкова, то он не основной, справа играет Цыганков, когда здоров. На этих позициях у нас есть хороший подбор игроков. Надеюсь, к Евро все наши игроки будут в строю", – сказал Сабо в комментарии в комментарии Sport-Express.

Напомним, Миколенко уже оправился от простуды и накануне отыграл полный матч против Ньюкасла (1:1) в АПЛ, став лучшим игроком Эвертона. А вот у Малиновского и Яремчука дела похуже: хавбек Дженоа из-за растяжения бедра и травмы бицепса бедренной кости пропустит минимум четыре матча генуэзцев, а форвард Валенсии будет залечивать повреждение подколенной мышцы левой ноги как минимум до 20 апреля.

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