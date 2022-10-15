Український легіонер "бергамасків" Руслан Маліновський визначився зі своїм майбутнім в італійському клубі.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський продовжив співпрацю з Аталантою, пролонгувавши свій контракт до 2025 року, повідомляє Football Italia.

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Нагадаємо, попередня угода 29-річного футболіста з італійцями була чинна до 2024 року (що підтвердив сам гравець), хоча Transfermarkt вводив вболівальників в оману, називаючи кінцевою датою 30 червня 2023 року.

До слова, за інформацією ЗМІ влітку нашого співвітчизника хотіли бачити у своїх лавах Тоттенхем, Марсель і Ноттінгем Форрест. Цікавляться українцем і монстри Серії А – Інтер, Рома та Ювентус.

У поточному сезоні Маліновський провів у Серії А 9 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

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