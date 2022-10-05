Інтер та Ювентус готові поборотися за 29-річного українця вже у січні, інформує BlastingNews.

Маліновський втратив друге місце в рейтингу результативності, який очолює Мессі

Обидва гранди слабко розпочали сезон, тому змушені виходити на ринок у пошуках підсилення. Аталанта ще влітку була відкрита для продажу Маліновського, а короткий контракт не залишає вибору. Якщо раніше бергамаски торгували понад 20 млн євро за хавбека, то взимку цілком можуть погодитись і на 10-12 млн. Ювентус розглядає і варіант обміну, наприклад, на форварда Мойзе Кіна.

Додамо, що у поточному сезоні Маліновський провів за Аталанту 8 матчів, в яких оформив один гол та один асист. ЗМІ одноголосно пишуть про статус вільного агента для українця в кінці сезону, хоча під час переходу агент Вадим Шаблій говорив про літо 2024-го.

Аталанта здолала Фіорентину і зрівнялася з лідером Серії А – Маліновському дісталося від провалу Реала, та місію виконав