"У нас немає завдання стати чемпіонами Італії. Всі розуміють, що попереду дуже довга дистанція. Тож про завдання можна буде говорити після 20-го туру. Так каже Гасперіні, що потрібно до половини чемпіонату зачекати.

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Зараз у нас багато нових гравців, трохи інакше граємо. Діємо компактно, у нас найменше пропущених голів у чемпіонаті (по 5 разом з Лаціо, – прим). Ми останнім часом ще так мало не пропускали після такої кількості матчів", – сказав Маліновський в інтерв'ю YouTube-каналу Київський торт.

Нагадаємо, минулий сезон Аталанта провалила – у Серії А підопічні Гасперіні стали восьмими, не зумівши вийти до єврокубків. У нинішньому розіграші чемпіонату Італії після 9-ти турів "бергамаски" з 21-м очком йдуть другими, відстаючи від Наполі на 2 пункти.

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