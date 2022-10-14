"Ми останнім часом так мало не пропускали": Маліновський здивував завданнями Аталанти на сезон
Український півзахисник "бергамасків" Руслан Маліновський розповів про плани своєї команди.
"У нас немає завдання стати чемпіонами Італії. Всі розуміють, що попереду дуже довга дистанція. Тож про завдання можна буде говорити після 20-го туру. Так каже Гасперіні, що потрібно до половини чемпіонату зачекати.
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Зараз у нас багато нових гравців, трохи інакше граємо. Діємо компактно, у нас найменше пропущених голів у чемпіонаті (по 5 разом з Лаціо, – прим). Ми останнім часом ще так мало не пропускали після такої кількості матчів", – сказав Маліновський в інтерв'ю YouTube-каналу Київський торт.
Нагадаємо, минулий сезон Аталанта провалила – у Серії А підопічні Гасперіні стали восьмими, не зумівши вийти до єврокубків. У нинішньому розіграші чемпіонату Італії після 9-ти турів "бергамаски" з 21-м очком йдуть другими, відстаючи від Наполі на 2 пункти.
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