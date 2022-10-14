"Влітку мій трансфер з Аталанти не склався, не домовились. Так, потенційний перехід обговорювали на найвищих рівнях клубу. Але нікуди не пішов, тому не потрібно щось обговорювати. Якби пішов, то міг би говорити про варіанти, вибір тощо.

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Тоттенхем і Марсель? В інтернеті багато пишуть, але 80 відсотків з цього – неправда. Про стосунки гравця з клубом та тренером – це неправда, про можливу суму трансферу, яку просила Аталанта – теж неправда. І про мій контракт неправда. Всі пишуть, що я наступного літа стаю вільним агентом, але ні, у мене угода до 2024-го. Самі бачите, наскільки правдива інформація в інтернеті.

Я не знаю, звідки беруться чутки про мій конфлікт з Гасперіні. За 3 роки тут жодних моментів, конфліктів з містером чи клубом не було. Ніколи! Перед закриттям трансферного вікна я навіть розмовляв з тренером, і він мені сказав, що якщо буде хороша пропозиція для мене з хорошими умовами, то він буде тільки радий. Конфліктів ніколи не було. У мене є контракт з клубом, тому спочатку потрібно домовлятися з ним. Якщо угоди між клубами немає, то й розмовляти нічого", – пояснив Маліновський в інтерв'ю YouTube-каналу Київський торт.

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