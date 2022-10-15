Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжил сотрудничество с Аталантой, пролонгировав свой контракт до 2025 года, сообщает Football Italia.

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Напомним, предыдущее соглашение 29-летнего футболиста с итальянцами было действительно до 2024 года (что подтвердил сам игрок), хотя Transfermarkt вводил болельщиков в заблуждение, называя конечной датой 30 июня 2023 года.

К слову, по информации СМИ, летом нашего соотечественника хотели видеть в своих рядах Тоттенхэм, Марсель и Ноттингем Форрест. Интересуются украинцем и монстры Серии А – Интер, Рома и Ювентус.

В текущем сезоне Малиновский провел в Серии А 9 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

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