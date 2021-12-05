Підопічні Джан П'єро Гасперіні демонструють чудовий переможний футбол у Серії А в гостях.

Аталанта напередодні завітала до Неаполя на протистояння з підопічними Лучано Спалетті. "Бергамаски" перестріляли опонента, а перший м'яч у матчі розкішно забив Руслан Маліновський.

Маліновський: Скудетто? Ні, ні, ні

Команда українського півзахисника вже вдруге в історії виграла в гостях п'ять поєдинків італійської першості поспіль. Вперше ця серія тривала у період з січня по липень 2020 року.

Наразі Аталанта розташувалась на 4 сходинці Серії А. Оновити виїзний рекорд клубу Маліновський і Ко матимуть змогу 12 грудня у матчі проти Верони.

Аталанта ефектно перемогла Наполі і увімкнулася в боротьбу за скудетто – Маліновський з класним голом і найвищою оцінкою