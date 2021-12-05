Подопечные Джан Пьеро Гасперини демонстрируют отличный победный футбол в Серии А в гостях.

Аталанта накануне приехала в Неаполь на противостояние с подопечными Лучано Спалетти. "Бергамаски" перестреляли оппонента, а первый мяч в матче роскошно забил Руслан Малиновский.

Малиновский: Скудетто? Нет, нет, нет

Команда украинского полузащитника уже второй раз в истории выиграла в гостях пять поединков итальянского первенства подряд. Впервые эта серия продолжалась с января по июль 2020 года.

Сейчас Аталанта расположилась на 4 строчке Серии А. Обновить выездной рекорд клуба Малиновский и Ко будут иметь возможность 12 декабря в матче против Вероны.

Аталанта эффектно победила Наполи и включилась в борьбу за скудетто – Малиновский с классным голом и высокой оценкой