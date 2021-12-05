Один з лідерів Аталанти Руслан Маліновський оцінив шанси команди з Бергамо на чемпіонський титул після яскравої перемоги у Неаполі.

"Ми знали, що граємо проти сильної команди. Забивши швидкий гол, розуміли, що буде ще складніше, адже Наполі ніколи не здається. Звісно, грати увесь час на власній половині поля – дуже важко. Потрібно пресингувати, адже вони гарно контролюють м'яч.

Скудетто? Ні, ні, ні, ми не думаємо про це у роздягальні. Зараз усі думки – про наступний матч. У Неаполі дуже непросто набирати очки, але ми виступили добре, не опускали руки. Вірили, що є шанс на перемогу.

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Маємо чотири дні на підготовку матчу з Вільяреалом. Ми граємо вдома, треба перемагати і проходити далі.

У Генку я був зіркою? Одразу скажу, що мені дуже подобається, як грає Аталанта, енергія у роздягальні і на полі. Ми дратуємо суперника, у нас сильний склад, 11, 16, 20 гравців можуть вийти на поле. У Генку я грав на іншій позиції. Зараз я більше форвард, але в кожній грі намагаюся допомагати півзахисникам, зв'язувати середню лінію з атакою", – сказав Маліновський в короткому інтерв'ю Sky.

Нагадаємо, що наш хавбек відкрив рахунок ефектним ударом здалеку. У нинішньому сезоні він провів за Аталанту 16 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист.

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