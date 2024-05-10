Ювентус залишився без підтримки найактивніших фанатів на два наступних домашніх матчі з Салернітаною та Монцою.

Ультрас Ювентуса з Курви Суд зберігатимуть мовчання протягом останніх двох домашніх ігор сезону проти Салернітани і Монци. У своїй заяві вони пояснили причини свого протесту: клуб відхилив багато запитів організованих груп уболівальників, "які є нормою майже на кожному італійському і зарубіжному стадіоні".

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Згідно з Tuttosport, ці протести пов'язані з відсутністю підтримки ультрас з боку самого клубу. Ще 2019 року кількох членів груп ультрас Ювентуса заарештували і звинуватили у відмиванні грошей, насильстві та вимаганні за обтяжуючих обставин у зв'язку з продажем квитків. "Стара синьйора" відсторонилася від цих уболівальників.

Водночас ультрас пояснили, що продовжать підтримувати команду в гостьових матчах, включно з фіналом Кубка Італії наступного тижня проти Аталанти в Римі.

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