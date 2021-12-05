Аталанта перестріляла Наполі в рамках 16 туру Серії А. Відео голів і огляд гри Наполі – Аталанта дивіться на Футбол 24.

Вже на 7 хвилині Маліновський відкрив рахунок у зустрічі, після пасу Сапати пробивши у дев'ятку з лінії штрафного. До перерви Зєлінскі зрівняв рахунок, з другої спроби пробивши стіну з захисників та воротаря.

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Одразу по перерві Мертенс вивів неаполітанців вперед, реалізувавши вихід 1 на 1. Втім, Аталанта спочатку відігралась завдяки голу Деміраля, а вже через 5 хвилин Фройлер точно пробив у нижній кут та приніс перемогу команді Маліновського.

Таким чином, Аталанта набрала 34 очки та залишилась на четвертій сходинці, Наполі з 36 пунктами залишився третім.

Аталанта ефектно перемогла Наполі і увімкнулася в боротьбу за скудетто – Маліновський з класним голом і найвищою оцінкою