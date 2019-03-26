Люксембург – України: оцінки гравців за матч відбору Євро-2020 – хто найкращий і найгірший у команді Шевченка

Україна здобула лідерство у групі B відбору Євро-2020, хоча дебютну перемогу їй подарував гравець суперника. "Футбол 24" оцінює гравців та пропонує читачам вибрати найкращого у збірній в матчі проти Люксембургу.

Максимально можливий результат здобуто. І хоча гра викликала багато невдоволення серед вболівальників, у соцмережах також згадали, як на старті відбору на ЧС-2006 команда Олега Блохіна спочатку розійшлася миром з Данією (1:1), а потім ледь витиснула перемогу на виїзді в Казахстані (2:1) з тим же переможним голом після 90-ї. Мовляв, а може, і тут буде шанс на перше підсумкове місце заскочити? Збірна України дивом дотиснула Люксембург, здобувши перемогу там, де була зобов'язана не втрачати очок, і героїчну нічию на полі чинних чемпіонів Європи, яким навіть повернення Роналду не дозволило набрати 3 очки за перші два матчі (з нами і Сербією Португалія спромоглась лише на нічиї). Як наші гравці проявили себе на полі на полі 87-ї команди рейтингу ФІФА, яку ми випереджаємо на 57 позицій? Давайте оцінювати за традиційною системою від 1 (найгірше) до 5 (найкраще) балів.

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Андрій Пятов – 3,5

З одного боку новий героїчний сейв перед самим пропущеним голом, коли навіть лежачи воротар Шахтаря не дав собі забити. З іншого 0,5 бала знімемо за не зовсім впевнені дії на перехопленні гольового прострілу Тілля. А так Пятов зіграв пристойно. Знову мав багато роботи: 4 сейви, 3 після ударів з меж штрафного. З передачами та ж історія, що в Португалії: 68% точності, 4 з 9 дальніх дійшли до адресатів.

Богдан Бутко – 2,5

Правий захисник взяв безпосередню участь у взятті воріт на користь суперника, покотивши м'яч Тюрпелю. Бутко виграв лише 2 з 8 єдиноборств, але непогано співпрацював з Циганковим на атаку. Його теплова карта показує, що Богдан більшу частину матчу провів на чужій половині, а пасував з точністю 96% – це абсолютно найкращий показник у матчі серед гравців обох команд. Захисник Шахтаря віддав 1 ключовий пас у фінальній третині поля, але загалом з передачами у штрафний було не дуже – лише 1 з 5 пройшов.

Микита Бурда – 2,5

За гарячими слідами здавалось, що динамівець провалив гру. Однак не все так однозначно. Бурда, як і Бутко, був безпорадним у намаганнях перервати гольовий простріл господарів. Микиту тричі проходили на дриблінгу. З його 6 спроб зіграти у відборі успішними виявились лише 3. З іншого боку старався не перекатувати зайвий раз м'яч на своїй половині. Саме Бурда насмілився взяти на себе відповідальність (хоч це далеко не найсильніший його бік) і дальнім пасом почав атаку, яка завершалась стандартом і переможним взяттям воріт. До слова, з лонгболами у нього ще не найгірша ситуація: 3 з 5 пройшли. Так само і з єдиноборствами: виграв 9 з 14, що є одним з найкращих показників у наших. Зробив по 3 перехоплення і виноси. І все ж занадто багато дозволяв Люксембургу у власному штрафному.

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Микола Матвієнко – 2,5

Його ніби постійно десь не було. Матвієнко зіграв 90 хвилин, а взяв участь лише у 2-х єдиноборствах, з яких виграв 50%, та одного разу спробував відібрати м'яч (невдало). Виконав 4 точні дальні паси з 9-и, а загалом віддавав передачі на рівні 91% влучності. Тричі виносив м'яч, а одного разу заблокував удар. Микола не був визначальним ні в захисті, ні в атаці, хоча й віддав 61 точний пас (2-й показник у матчі, 91%). Схоже, матч з Португалією дався взнаки гравцю без ігрової практики в Шахтарі надто серйозно.

Віталій Миколенко – 2,5

Не найкращий матч молодого захисника Динамо. Миколенко зробив 6 спроб прострілити з лівого флангу, і ЖОДНА не знайшла адресата. Віталія дуже легко пройшли в моменті з голом і ще кілька разів. Намагався допомогти атаці, але оголяв свій фланг, на якому Коноплянка не дуже встигав страхувати. Єдиноборства: виграв 7 з 11. У відборі 1 з 2. Двічі дав себе пройти на дриблінгу, одного разу обіграв суперника. Заробив на собі 4 фоли, 1 раз порушив правила.

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Олександр Зінченко – 3,5

Лише 1 раз виграв єдиноборство з 8-и можливих. Давно лівий захисник Манчестер Сіті так розгублено не виглядав у грі на оборону. Його дуже легко проходили, хоча за схемою саме Олександр мав бути таким собі єдиним опорником. По 2 виноси і втрати, жодної спроби відбору. Однак, коли було потрібно, Зінченко на пару з Циганковим зробив класний гол. Хтозна, що б сталось, піди ми на перерву за рахунку 1:0 на користь Люксембургу. Виконав 4 вдалі дальні передачі та найбільше пасів загалом у матчі 72 (90% прицільно). Віддав точний простріл у штрафний (100%), але зробив лише одну подібну спробу. Може, якби більше, все було б не так похмуро?

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Руслан Маліновський – 4

Виграв 12 єдиноборств з 17 (топ у всьому матчі), третій за кількістю точних передач (52). Хоча відсоток лише 82, зате віддав 2 гострі паси. Виконав той самий штрафний, після якого Жерсон Родрігес забив у свої ворота. Дав себе тричі пройти на дрибілінгу, але й сам 7 разів з 8 спроб обігрував суперників. Віддав 10 точних дальніх передач, та з подачами з флангу в штрафний також провалився (1 пас з 8 знайшов адресат). Заробив на собі 3 фоли (зокрема, ті самі штрафні для Коноплянки), завдав двох ударів, які до воротаря не дійшли, по одному разу втратив і виніс м'яч.

Роман Безус – 2,5

Гравець, від якого вимагали креативу, не впорався, це правда. Безус не грав у збірній років 4. Якщо хтось думав, що він вийде і порве в компанії не дуже зіграних партнерів, то це було дуже безрозсудно. Дехто вже Романа ледь не головним винуватцем поганої гри призначив, але чи помітив хтось якісні зрушення, коли його зняли? Ми так само виїждждали на індивідуалізмі кількох гравців і впирались в оборонну стіну, а свої рідкісні шанси відмовлялись реалізовувати.

Стастисика екс-півзахисника Динамо і Дніпра не вражає. Грав по всій ширині, шукав варіанти, але майже не знаходив. Віддав 1 гострий і 46 простих пасів у ноги партнерів, 4 дальні передачі виявились точними. У єдиноборствах програв усе, замість дриблінгу його 1 раз пройшли суперники. Не привозив, але й не був ментально готовим тягнути збірну України в атаці.

Віктор Циганков – 4

Забив ефектний гол, заробив вирішальний штрафний, хоча там дійсно не було схоже на фол. З 5-и спроб обігрував суперників на дриблінгу 4 рази. Віддав 3 гострі паси – лідер України за креативом. Виграв 8 єдиноборств з 15-и. З іншого боку брак: лише 1 з 6-и кросів у штрафний пройшов. Дві втрати, 73% точності пасів, а це найгірше з наших польових гравців, які вийшли у старті. Спишемо на ризики при намаганнях загострювати? Циганков, як би там не було, взяв на себе тягар лідера у критичні моменти і двома ключовими діями допоміг здобути результат.

Жуніор Мораєс – 3

Дебют форварда Шахтаря в основі став, за великим рахунком, розчаруванням. Якщо в першому матчі з Португалією спишемо на хист захисника Діаша, який завадив Жуніору прицільно пробити в нашому єдиному супермоменті, то зараз знаходити виправдання дуже важко. Мораєс – найкращий бомбардир УПЛ, за це його і натуралізували. Витягнути найкраще з колишнього бразильця здатні Ісмаїлі, Марлос і Тайсон, але це не працює у збірній.

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Там екс-динамівець стає схожим на старого доброго українського форварда. Багато працює на оборону (3 виноси, 1 заблокований удар, вдала спроба відбору) та "забуває" за своє основне завдання. Циганков декілька разів класно комбінував з Жуніором, однак той не скористався своїми моментами. Це друге і основне питання до нього. Мораєс анітрохи не покращив реалізацію, а тут ще й скандал з його начебто не зовсім законною натуралізацією – відразу 2 наші суперники скаржаться на Україну. Хоча заради справедливості, навіщо партнери по збірній регулярно накачували його високими подачами, коли це гравець зовсім іншого плану?

Євген Коноплянка – 3

Якщо екс-дніпрянин сподівався підкорити серця численних скаутів, які завітали на матч Люксембург – Україна, або відвоювати довіру нового наставника Шальке, то задум не спрацював. Коноплянка перетягував на себе ковдру, а з ефективністю знову були проблеми. Виграв 6 з 9 єдиноборств, і це непогано. Став лідером за ударами (по 2 у ворота та повз). Поступився тільки Маліновському і Циганкову за успішністю дриблінгу (2 вдалі спроби з 4-х). Заробив 2 фоли, одного разу порушив правила сам. А ось його зброя флангових пасів зовсім не працювала: лише 1 з 6 пройшов. Те саме стосується штрафних ударів, які він вирішив не віддавати нікому іншому – нульова влучність. Словом, не найгірший матч у кар'єрі, але від Євгена чекають значно більшого, тому й критика з усіх боків лунає дуже гучно.

Запасні – 2,5

Караваєв вийшов на 7 хвилин, зламався і на позицію правого захисника довелось випускати... Буяльського, який перед тим виходив грати лівого вінгера. Оцінювати їх 7-8 хвилин немає сенсу. Узагалі так тягнути з замінами було доволі дивно. Хіба в нас натільки добре все вдавалось? Роман Яремчук вийшов грати другого форварда, і це не спрацювало анітрохи. За 26 хвилин на полі 1 фол і 1 точний пас, зате 0 виграних єдиноборств з 3-х. Отакий він цей Люксембург могутній!

Тренер – 3

Андрій Шевченко тактичну гру своєму візаві програв. Хольц знав, як давити на наші слабкі місця, ми – ні. Залишити команду зовсім без опорників – сміливо і навіть трохи красиво (такий собі радикальний жест прощання з захисним минулим), але чомусь найвеличніші тренери топ-клубів собі такого не дозволяють навіть у зустрічах, де володіють м'ячем 80%. Це був один з найгірших матчів нашого наставника. Утім дозволити команді збитись на навалу в підсумку і дало результат. Стара добра тактика, в якій нема нічого цікавого та оригінального. Серйозний тривожний сигнал для тренерького штабу на майбутнє, адже заручитись підтримкою фортуни не завжди вийде.

Примітка: при аналізі використані статистичні дані Sofascore

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