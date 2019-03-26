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Люксембург – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

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Люксембург – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Люксембург – Україна – відео голів та огляд матчу / Фото ФФУ

Збірна України вирвала перемогу в Люксембургу в матчі 2 туру відбору на Євро-2020. Дивіться відео забитих голів і найкращих моментів матчу Люксембург – Україна.

34’ Давід Тюрпель
 
Віктор Циганков 39’
Жерсон Родрігес 93’

Україна прибула в Люксембург явним фаворитом двобою проти місцевої національної команди.

Україна вирвала перемогу над Люксембургом у божевільному матчі та очолила групу відбору Євро-2020

Проте саме господарі шокували "жовто-синіх" на 34-й хвилині. Забитим м'ячем відзначився Тюрпель.

Пропущений гол розбудив підопічних Андрія Шевченка. Віктор Циганков зумів прострелити захисні редути гравців Люксембурга і зрівняти рахунок. Розкішний асист на свій рахунок записав Олександр Зінченко.

Матч впевнено рухався до логічної нічиєї, але Родрігес вирішив зробити подарунок збірній України, забивши автогол перед фінальним свистком.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Україна Україна Євро-2020 Люксембург - Україна Люксембург Люксембург Відеоновини
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