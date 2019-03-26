Люксембург – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Збірна України вирвала перемогу в Люксембургу в матчі 2 туру відбору на Євро-2020. Дивіться відео забитих голів і найкращих моментів матчу Люксембург – Україна.
Україна прибула в Люксембург явним фаворитом двобою проти місцевої національної команди.
Україна вирвала перемогу над Люксембургом у божевільному матчі та очолила групу відбору Євро-2020
Проте саме господарі шокували "жовто-синіх" на 34-й хвилині. Забитим м'ячем відзначився Тюрпель.
Пропущений гол розбудив підопічних Андрія Шевченка. Віктор Циганков зумів прострелити захисні редути гравців Люксембурга і зрівняти рахунок. Розкішний асист на свій рахунок записав Олександр Зінченко.
Матч впевнено рухався до логічної нічиєї, але Родрігес вирішив зробити подарунок збірній України, забивши автогол перед фінальним свистком.