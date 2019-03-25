Україна вирвала перемогу над Люксембургом у божевільному матчі та очолила групу відбору Євро-2020

Україна здолала Люксембург завдяки автоголу 2:1 у 2-му турі відбору на Чемпіонат Європи 2020. Рахунок і огляд матчу 25 березня 2019 року читайте на "Футбол 24"

Матч, як і онлайн-трансляція Люксембург – Україна на "Футбол 24", стартував о 21:45 за київським часом. Люксембург став лідером нашої групи після вольової перемоги над Литвою у першому турі. Збірна України здобула прийнятний нічийний результат на полі чинних чемпіонів Європи Португалії, але тепер потрібно було лише перемагати – жоден інший підсумок гри вболівальники просто не зрозуміли б.

Люксембург – Україна – відео голів

Уже на 1-й хвилині Мораєс міг забивати, отримавши націлену подачу з правого флангу, однак пробив не дуже вдало – кудись убік воріт. Згодом команди обмінялись невлучними ударами. Збірна України заволоділа перевагою (понад 70% володіння м'ячем), а крайні захисники Миколенко і Бутко були чи не найактивнішими в атаці у стартові хвилин 15. Циганков пару разів сходив у чужий штрафний, але у вирішальний момент втрачав контроль над круглим, не довівши справу до пристойного удару. Дуже багато помилок наших у фінальній третині поля, насиченій захисниками господарів.

Люксембург – Україна: онлайн-трансляція матчу

Люксембург заспокоївся і почав шукати свою комбінаційну гру, вступаючи у високий пресинг при втратах. Миколенко кілька разів губив Жерсона, але в центрі захисту українці не дозволяли супернику зайвого – простріли знаходили лише "синьо-жовтих". Маліновський заробив небезпечний штрафний, сміливо пішовши на тріо захисників. Коноплянка красиво обвів стінку, але влучив у стійку поруч з воротами. Перший влучний удар у матчі прийшов... з боку Люксембургу на 33-й хвилині. Двічі поспіль Пятов потягнув вбивчі удари, однак ми дозволили супернику провести ще одну атаку, в якій Бутко після прострілу з правого флангу подарував Тюрпелю м'яч перед порожніми воротами.

HT - Luxembourg 1-1 #Ukraine . Hopefully the team will come out much more focused in the 2nd half. Ukraine played a bit weak IMO in the 1st. #LUXUKR #LuxembourgUkraine #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/jc51a7D5JN — GS7 (@GS7_89) 25 березня 2019 р.

Україна прокинулась на 40-й хвилині. Зінченко та Циганков обігрались в ефектну стінку, і динамівець з гострого кута прокинув поміж ніг воротареві. Гол на 1:1 майже в роздягальню. Господарі, щоправда, знову вибігли в контру. Миколенка дозволив Венсану Тілю пробити – Пятов на місці. Перший тайм на межі провалу України. Команда Шевченка володіла м'ячем 65% часу, але за ударами у площину поступається 1:4.

На старті другого тайму Люксембург тричі поспіль бомбардує наші ворота подачами після кутового. Венсан Тіль на 50-й уникнув офсайдної пастки і пробив у дальній кут – трохи не докрутив 19-річний талант. Мораєс нарешті дострибнув до подачі справа, але удар натуралізованого форварда знову далекий від ідеального. Жерсон здалеку приклався, снаряд просвистів вище. Господарі зловили впевненість і дуже різко вибігають у контратаки, караючи нас за будь-яку помилку під час володіння. Як не прикро, але результат 1:1 за 60 хвилин матчу – це найкраще, на що ми мали право розраховувати...

Коноплянка отримав другий шанс пробити стандарт з межі штрафного. На жаль, знову Євген викручує над стінкою і над воротами. Яремчук на 64-й хвилині вийшов замість Безуса, який загубився на полі в першому за декілька років матчі у складі збірної України. Заміна мені Гента. Мораєс обігрався у стінку з Циганковим та втратив один з рідкісних наших моментів, невдало пробивши у дальній кут. Віктор створив ще один момент, пройшовши двох суперників, але удар/простріл Мораєса заблокували.

Ще одна подача стандарту господарів, і знову українці програють верх. Добре, що Жерсон пробив невлучно. Той же люксембуржець познущався фінтами над двома суперниками. Чергова атака завершилась ударом по наших воротах. Маліновський відповів зі штрафного. В обох випадках було значно вище.

Буяльський замінив Караваєва, який перед тим сам вийшов замість Бутка. До повної біди нам ще травми на рівному місці не вистачало. Тілль з партнером виходили 2 в 1. Затягнули з ударом, але ми все одно дозволили їм пробити з кількох метрів – на щастя, повз ворота. А насамкінець матчу Маліновський подав зі штрафного, і гравець матчу в суперника Жерсон Родрігес забиває по своїх воротах! Це перемога, хай і зовсім не заслужена. Збірна України очолює турнірну таблицю після двох турів, дивом набираючи 4 очки. Люксембург опускається на 2-е місце (3 бали). Португалія після двох нічиї – третя.