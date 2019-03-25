Люксембург – Україна: на матч завітали скаути клубів з Європи

Представники клубу АПЛ, турецької Суперліги, Бельгії та Португалії завітали на матч відбору Євро-2020.

За інформацією телеканалу Футбол, на матч відбору Євро-2020 між збірними Люксембургу та України завітали скаути Вулверхемптона, Бешикташа, одного клубу з Португалії та Бельгії.

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Зазначимо, що матч зіграють на стадіоні Жозе Бартель у Люксембурзі вже за лічені хвилини. Футбол 24 проведе текстову онлайн-трансляцію звітної зустрічі.

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