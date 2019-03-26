"Давайте натуралізуємо Родрігеса", або "Відскакувати теж треба вміти": реакція соцмереж на матч Люксембург – Україна

Збірна України обіграла Люксембург в матчі 2-го туру кваліфікації на Євро-2020 завдяки автоголу на останніх секундах гри. "Футбол 24" зібрав реакцію користувачів соцмереж на важку перемогу команди Андрія Шевченка.

Збірна України вирвала перемогу над Люксембургом в поєдинку 2-го туру відбору на чемпіонат Європи-2020. Пропустивши першими, команда Андрія Шевченка зрівняла рахунок ще до перерви зусиллями Віктора Циганкова, а перемогу "синьо-жовтим" приніс автогол Жерсона Родрігеса вже у компенсований арбітром час.

Люксембург – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ця перемога дозволила Україні очолити турнірну таблицю групи B. У "синьо-жовтих" 4 очки, в активі Люксембургу 3 пункти. Португалія набрала 2 бали, Сербія – 1.

Користувачі соцмереж не залишились осторонь вкрай важкого для нашої команди поєдинку. "Футбол 24" зібрав реакцію експертів на матч Люксембург – Україна.

Футбольний агент В'ячеслав Заховайло вважає, що збірній України пощастило та віддав належне команді Люксембургу. На його думку, наша команда грала без воріт, а тренерському штабу є над чим задуматись.

Журналіст Ігор Циганик відзначив Віктора Циганкова та сейв Андрія Пятова. Також ведучий програми "Профутбол" жартома пообіцяв пригостити вечерею у Києві громадянина Люксембургу.

Завтра треба знайти якогось люксембуржця в Києві, і виставитися йому вечерею!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 25 березня 2019 р.

Відомий український ведучий Сергій Притула, відомий своєю активною підтримкою команди, віддав належне вболівальникам "синьо-жовтих" та назвав гру валідольною. Крім того, шоумен вважає, що фанатам збірної України не слід летіти на виїзний матч в Сербію.

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко пропонує натуралізувати Жерсона Родрігеса. Цікаво, що цей пост з'явився ще до автогола у виконанні даного гравця. А от від гри "синьо-жовтих" футбольний експерт не в захваті.

Люксембург – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Аналітик та блогер Михайло Смоловой також з іронією дякує Жерсону Родрігесу за 3 очки.

Журналіст Роман Бебех вважає, що головне у даному випадку – результат, а "відскакувати" теж треба вміти.

Колишній ведучий програми ТСН Проспорт Євген Зінченко віддає належне команді Люксембургу та пригадує їхній матч проти збірної Франції, який завершився нічиєю.

Журналіст Вадим Скічко не приховує розчарування грою команди Шевченка.

Коментатор телеканалів "Футбол 1/2" Максим Гіленко відзначив не надто вдалу гру Євгена Коноплянки, який не реалізував 2 перспективні штрафні.

Журналіст Артур Валерко відзначив фарт Андрія Шевченка та навів цікавий статистичний факт.

10-й автогол у матчах за участі України

9:1 за "самострілами" на нашу користь :) #LUXUKR — Artur Valerko (@ArchieValerko) 25 березня 2019 р.

На думку головного редактора програми "Профутбол" Володимира Звєрова, збірна Люксембургу не заслужила такого результату.