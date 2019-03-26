Люксембург теж вимагає зарахувати Україні технічну поразку через участь у матчі Мораєса

Федерація футболу Люксембургу (FLF) має намір подати протест в УЄФА щодо неправомірності натуралізації Жуніора Мораєса.

Президент FLF Поль Філіпп заявив, що вони надішлють скаргу вже у вівторок, повідомляє люксембурзьке видання RTL.

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Федерація футболу Люксембургу слідом за своїми португальськими колегами вважає, що Україна порушила правила натуралізації футболістів, звертаючи увагу на те, що Жуніор Мораєс не перебував безперервно на території України протягом 5-ти років.

Люксембуржці наголошують, що і їхня збірна, і збірна Португалії повинні отримати по 3 очки за матчі зі збірною України.

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Зазначимо, що у статуті ФІФА в розділі "Правила стосуються застосування статуту" в статті 7 зазначено, що натуралізований футболіст повинен безперервно принаймні 5 років після досягнення 18-річчя жити на території цієї країни.

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