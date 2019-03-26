"Чому бив Коноплянка? Він усе запоров". Екс-форвард – про перемогу України, яка може закінчитися грандіозним скандалом

"Футбол 24" обговорює матч 2-го туру кваліфікації Євро-2020 Люксембург – Україна (1:2) з Іваном Гецком, автором першого гола в історії нашої національної команди.

– Що. Це. Було?

– Підсумковий результат – це неймовірний фарт нашої збірної. Тішить хіба те, що нарешті фортуна була на нашому боці. Щодо гри українців, то вона залишає бажати кращого. Насамперед, була недооцінка суперника. Плюс – дався взнаки виснажливий матч у Португалії. Довелося вносити корективи у стартовий склад і далеко не всі заміни виправдали себе. Вони не підсилили гру.

Люксембург – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Вважаю, що і Безус, і ще ряд гравців – розчарували. Нам не давалася гра в атаці – Люксембург оборонявся всією командою, а розкривати таку оборону ми поки що не навчились. Господарі відіграли у захисті практично увесь перший тайм, за винятком кількох моментів, коли вибігали у дуже гострі контратаки, які призвели до забитого м’яча. Ця команда вміє "жалити", що доводила неодноразово.

А от наша атака розчарувала. Хоча Циганков і забив надважливий гол, проте ряд передач від "динамівця" не дійшли до адресата. Гравець такого рівня не має права на такі помилки. Щодо лівого флангу… Коноплянка два рази пробив і все – це вся його гра. Запоров кілька штрафних. Зіграв не на своєму рівні. Відсутність ігрової практики помітно вплинула на його кондиції.

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Центр нападу… На мою думку, другого форварда вартувало випускати значно раніше, адже ми бачили, що нічого не клеїлось. Володіли ігровою перевагою, але без моментів. Потрібно працювати над умінням долати таку насичену оборону.

– Окрім штрафних ударів, збірна Україна виконала ще й 10 кутових, жоден із яких не призвів до очевидної загрози воротам суперника. Погоджуєтеся, що наша збірна повністю провалила стандарти?

– Я був украй здивований, що наша збірна, яка є доволі високою, не виграла фактично жодного стандарту. Де були наші центральні захисники, які підключаються до стандартів? М'яч перелітав на дальню штангу, а там – нікого. Замкніть дальню штангу, або зробіть скидання! Натомість на дальній штанзі у нас, як правило, не грав ніхто. Це – недопрацювання.

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А Люксембург мені сподобався. Хороша, злагоджена команда, яка створить ще чимало клопотів у цій відбірковій групі. Їм банально не пощастило, мені їх шкода. Але, як то кажуть, "щастить сильнішому". Напевно, все-таки, ми більше хотіли перемогти.

– Чи відчуваєте прикрий осад від усвідомлення, що ці три очки – це фарт, подарунок небес, а не результат красивої, гідної гри нашої команди?

– Я думаю тільки про одне – команді є над чим працювати. Нам досі дуже складно грати першим номером. Попри це, команда набирає важливі очки. Отже, ми рухаємося у правильному напрямку.

Для того, щоб розкривати насичену оборону суперників, потрібна індивідуальна майстерність кожного з гравців атаки. Коноплянка вчора дуже сильно розчарував. Ті штрафні, які ми пробивали, – це ж парафія Маліновського. У нього дуже сильна, вбивча ліва нога. Чому бив Коноплянка – досі не можу зрозуміти. Була якась неузгодженість між гравцями, або ж це – недопрацювання тренерського штабу.

– Сьогодні Португалія піднімає питання натуралізації Мораєса, натякаючи на порушення процедури. Збірній України загрожують дві технічні поразки. Чи вартий Жуніор тих ризиків, які спіткали нашу команду?

– Я неприємно здивований, що наші футбольні чиновники допустили таку ситуацію, яка може закінчитися грандіозним скандалом. Чи потрібен нам Мораєс? Цікаве запитання. Не думаю, що сьогодні збірна України не обійшлася б без цього гравця. Але натуралізація бразильця була, найімовірніше, колективним рішенням, де зважувалися всі "за" і "проти".

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Не дай Боже, якщо все це закінчиться технічними поразками. Я навіть боюся думати про таке. Мені шкода і команду, і її наставника. Через чиюсь халатність ми можемо поплатитися цілим відбірковим циклом. Людей, які це допустили, потрібно суворо покарати. Тим паче, це вже не перший випадок – минулого року збірна України U-17 зазнала технічної поразки через вихід на поле двох дискваліфікованих гравців. Класична недбалість, яка категорично неприйнятна на такому рівні.

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Люксембург – Україна: переможний автогол як символ безідейності, трохи магії, дикий фарт і лідерство у відборі Євро-2020