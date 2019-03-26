"Українці відчули полегшення від свого пограбування". Люксембурзькі ЗМІ звинувачують у поразці суддю та невезіння

Україна на останніх секундах вирвала перемогу над Люксембургом у другому матчі відбору до Євро-2020. Преса карликової країни захоплюється своїми футболістами та нарікає на арбітра.

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"Люксембург був змушений передати Україні лідерство у групі. До третьої доданої хвилини рахунок залишався нічийним, а потім після придуманого штрафного гості здобули першу перемогу у кваліфікації завдяки автоголу Родрігеса. Наша команда, яка фантастично відіграла через 3 дні після зустрічі з Литвою, залишилася на другому місці – вище за Португалію та Сербію.

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Як і очікувалося, технічно сильний опонент, на відміну від Литви, встановив контроль над м'ячем. Компактний захисний блок Люксембурга, швидкий перехід в оборону та контратаки все одно мали позитивний вплив на рахунок зустрічі. Виникало захоплення сміливим Люксембургом, коли свої моменти мали Тілль та Родрігес.

Українці, натхненні своїми вболівальниками, шукали другий гол, але господарі залишалися вірними собі та вибігали у швидкі контри з міцного організованого захисту. У підсумку сигнал лайнсмена прибив Люксембург – внаслідок дуже сумнівного штрафного Україна отримала переможний гол. Після фантастичних 90 хвилин це було найгіршим покаранням для Люксембурга, яке ви бачили в своєму житті", – вважає німецькомовна газета.

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"Люксембург мав кращі шанси на перемогу. Проти значно сильнішого суперника наша збірна знала, як дістати для себе користь. Загалом Україна домінувала, але Люксембург не ховався, грав відмінно, а в першому таймі мав навіть більше можливостей забити.

"Безпосередньо перед другим голом, який програв нам гру, ми самі могли повести в рахунку. Ми грали не як Люксембург, а на три рівні вище. Нам таких результатів вже недостатньо. Якби суперник зіграв краще, я був би задоволений цим підсумком, але це не той випадок. Виступ нашої команди був розкішним, а на табло 1:2", – сказав після гри головний тренер Люк Хольц.

По перерві Люксембург краще увійшов у гру, а Україна загрожувала лише зі стандартів. Однак з часом у господарів зникали сили. Україна посилила тиск, Люксембург відстоював результат. Наприкінці зустрічі хлопці Хольца могли вирвати перемогу, однак все завершилося фатальним штрафним, який призвів до автогола Родрігеса", – пише найпопулярніше видання Люксембургу.

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Французька версія Luxemburger Wort вважає, що Люксембург був жорстоко переможений у додатковий час. "Яскравий Жерсон Родрігес став нещасним героєм", але отримав другу найвищу оцінку в протистоянні від видання (7,5).

"Один з найкращих матчів за багато років проти суперника, який нам раніше був не під силу. Цей матч став відмінною рекламою футболу, щоб більше людей приходило на трибуни", – додає журналіст Крістоф Наден, який оцінив поєдинок у 15 балів з 20.

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"Люксембург виглядав ще краще, ніж з Литвою трьома днями раніше, та був за крок від того, щоб вирвати перемогу, створивши багато моментів і показавши клас.

Втрачено. Паралізовано. Українці не могли вирвати перемогу в останній відрізок зустрічі. Чим більше вони незграбно намагалися наблизитися до воріт Моріса, тим більш небезпечними ставали наші контратаки. А потім фінський суддя на 92-й хвилині зафіксував фол, якого не було.

Особливий у цьому матчі Жерсон Фернандес перебував у ейфорії, тому першим вистрибнув на м'яч і відправив його у свої ворота. Українці відчули полегшення від свого маленького пограбування. Вони вийшли на перше місце в групі, яке більше заслужив Люксембург.

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Фінальний свисток зафіксував таку картину: форвард гостей Мораєс втішав розбитого Жерсона Фернандеса. Завіса – поразка, яка мала бути нічиєю, а могла стати й перемогою. Однак цей поєдинок залишиться в голові навіть довше, ніж нульова нічия проти майбутніх чемпіонів світу французів у Тулузі півтора року тому.

У понеділок ввечері "червоні леви" створили стільки ж гольових шансів, як 45-мільйонна країна з володарем "Золотого м'яча" на чолі, в якій політична ситуація не дозволяє принижувати свій імідж на міжнародній арені, зокрема і в спорті. Тим більше проти такого суперника", – йдеться в емоційному матеріалі Le Quotidien.

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"Збірна була першою в групі та виступала проти досить престижного суперника, але трибуни Жозі Бартель заповнили лише наполовину. Втім, шоу, яке видала команда, повинно надалі переконати навіть найбільш скептично налаштованих вболівальників.

Творчий і активний Жерсон Родрігес заслужив кращого, на рівних граючи з Україною в плані фізики та техніки. Він був енергійним від початку до кінця зустрічі, міг принести перемогу. В підсумку приніс... Україні, замкнувши у власні ворота подачу Маліновського. Жорстоко, адже Люксембург провів один з найкращих домашніх матчів за останні роки", – пише франкомовний портал.

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