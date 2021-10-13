Лєвандовскі розізлили заяви Баварії щодо Холанда – форвард знову думає про відхід
Форвард мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі відверто незадоволений риторикою клубу щодо ймовірного підписання Ерлінга Холанда.
У серпні спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич заявив, що "ротен" стежать за норвезьким бомбардиром і він входить до їхніх трансферних цілей.
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Як повідомляє AS з посиланням на Bild, це висловлювання відверто розізлило Лєвандовскі. Лідер Баварії тепер не виключає потенційного відходу з команди по завершенні поточного сезону.
Нагадаємо, контракт Роберта з мюнхенцями завершуєтся влітку 2023 року, але його агент вже нібито розпочав пошуки нового клубу. У поточному сезоні поляк провів 10 матчів, у яких відзначився 13-ма голами й одним асистом.
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