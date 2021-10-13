В августе спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич заявил, что "ротен" следят за норвежским бомбардиром и он входит в их трансферные цели.

Левандовски не прочь сформировать убийственный дуэт с Холандом

Как сообщает AS со ссылкой на Bild, это высказывание откровенно разозлило Левандовски. Лидер Баварии теперь не исключает потенциального ухода из команды по завершении текущего сезона.

Напомним, контракт Роберта с мюнхенцами завершуется летом 2023-го, но его агент уже якобы начал поиски нового клуба. В текущем сезоне поляк провел 10 матчей, в которых отметился 13-ю голами и одним ассистом.

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