Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі на бачить проблеми, якщо доведеться грати з Ерлінгом Холандом в одній команді.

"Я не надто думаю про своє майбутнє, ми тільки починаємо сезон. Ледь минули два місяці, у мене ще є дворічний контракт з Баварією.

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Чи міг би я грати з Холандом? Ми різні гравці, але він чудовий молодий хлопець з великим майбутнім. Він любить контратакувати, у нього дуже сильна ліва нога і велика сила. Я нападник іншого типу. Втім, я не кажу, що ми не можемо грати разом", – наводить слова Лєвандовскі Marca.

Додамо, що саме зірки Баварії і Борусії Д із 7 голами очолюють бомбардирські перегони Бундесліги.

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