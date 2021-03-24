Йому лише 20, а він уже пішов на другу сотню голів у професіональній кар’єрі. Для порівняння, Віктор Леоненко забив 108 за все життя. А Влад Супряга, який напару з Холандом виблискував на Кубку світу U-20 у Польщі, не знає смаку голів від 23 вересня минулого року.

Європейські топи не зводять з Ерла жадібних очей, гарячково перетрушуючи свої бюджети. Лише за три тижні березня інтерес до Холанда приписували Реалу, Барселоні, Ман Сіті, Челсі, Баварії. Здуріти можна! У Дортмунді вже напружилися, адже розуміють: втримати бомбардира, зважаючи на невдалі виступи Борусії у Бундеслізі, буде вкрай складно. Занадто великий діамант для проблемного клубу, який після 26 турів – лише п’ятий у таблиці. Тобто, жодних гарантій не те що на титул, а бодай на чергове потрапляння у ЛЧ.

По суті, Ерл тягне всю команду на собі: 21 гол у 21 матчі чемпіонату і 10 голів у 6 матчах ЛЧ. Зовсім не дивно, що після невдачі проти Кельна (2:2) норвежець психонув. Від його чергового дубля мало користі, якщо у захисті – прохідний двір.

Битва суперників України, дебют зірок 90-х, камбек Златана і тінь рекорду Рамоса: головні фішки старту відбору ЧС-2022

Розпочинається відбірковий цикл до ЧС-2022. Збірна Норвегії потрапила у не найскладнішу групу – Нідерланди, Туреччина, Чорногорія, Латвія, Гібралтар. Стартують "вікінги" вже сьогодні – комфортним поєдинком проти головного аутсайдера. А це чудова нагода для нестримного Холанда накидати повну торбу, солідно поповнивши свій гольовий доробок у національній збірній, який наразі становить 6 м’ячів.

Партнери обожнюють, суперники тремтять від жаху, а журналісти спантеличено перезираються після його дивакуватих лаконічних коментарів. За великим рахунком, з Ерла ще не встиг вивітритися капосний підліток. Тим часом його аудиторія у соцмережах стрімко зростає: Twitter – 710 тисяч, Facebook – понад 5 мільйонів, Instagram – 7,5 мільйонів підписників. Звідти отримуємо розуміння, як живе потенційний король футболу не тільки на полі.

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1. Більшість із нас вперше дізналися про Ерлінга Холанда після того, як він залишив 9 (!!!) автографів у воротах Гондурасу на молодіжному Кубку світу-2019. Спогад про той день бомбардир ніжно береже у своїх мікроблогах.

2. "Завжди радий провести час із батьком". Батько Ерла – Альф-Інге Холанд – колишній захисник Ноттінгем Форест, Лідса і Ман Сіті. Кар'єру закінчив у 2003-му. За однією із версій – це стало наслідком руйнівного підкату Роя Кіна двома роками раніше.

3. Холанд-старший для свого сина – друг і наставник.

4. Родина-родина, від батька до сина. Альф-Інге провів за національну збірну Норвегії 34 матчі. П'ятого вересня 2019-го у головній команді країни дебютував Ерлінг. Зворушливий колаж.

5. Спільна праця під час літньої відпустки 2020-го. Повправлятися із бензопилою? Молодий вікінг приймає виклик.

6. Це фото стало вірусним. Перед Геловіном про нього згадали.

7. Наприкінці грудня 2020-го Ерлінг підсумував перший рік у Борусії і висловив вдячність дортмундському клубу.

8. Є перші 100 голів на профі-рівні! До Борусії він забивав за РБ Зальцбург, Мольде і, звісно ж, норвезькі збірні. "Готовий до наступної сотні", – підписав це фото Ерл.

9. Демонструвати шалену результативність допомагають прекрасні фізичні дані. Ви тільки погляньте на ці ноги!

10. Холанд фанатично впахує у спортзалі.

11. Багато бігає.

12. І навіть моржує в ополонці.

13. Одягається яскраво.

14. І буденно.

15. Не цурається роботи із ріллею.

16. Дозвілля проводить із друзями.

17. Ерлінг – душа компанії.

18. У соцмережах Холанда знаходиться місце лише для однієї дівчини. Це його сестра Габі. А от дами серця у 20-річного Ерла немає. Він повністю зосереджений на кар'єрі і навіть спить із м'ячами. Хороший приклад для багатьох українських "молодих та перспективних".

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