Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич не приховує, що нападник Борусії Д Ерлінг Холанд входить до списку цілей мюнхенців.

Норвезького бомбардира сватали у Реал і Челсі, але чемпіони Німеччини також готові до боротьби.

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"Це топовий гравець і чудовий хлопець, як я чув. Ми стежимо за ним, але зараз він гравець Дортмунда. Ми говоримо про 60 голів у 60 матчах. За таким гравцем потрібно стежити, інакше вас можна вважати справжніми профанами", – цитує Саліхаміджича Sky Sports.

Додамо, що контракт Холанда з Борусією розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює зірку "джмелів" у 130 млн євро.

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