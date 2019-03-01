Львів може звільнити Бакалова після матчу з Карпатами, – ЗМІ

Львівське дербі, яке відбудеться цієї неділі, може стати останнім матчем Юрій Бакалова на тренерському містку "синьо-золотих левів".

У наставника Львова є непорозуміння з керівництвом команди. Бакалов вважає, що більшість бразильських футболістів, які під час зимового трансфероного вікна поповнили команду, не відповідають рівню львівського клубу, повідомляє FootBoom.

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Тренерський штаб на чолі з Бакаловим фактично не впливав на трансферну політику клубу, просто спостерігаючи за процесом запрошення із Бразилії виконавців, яких у команді вже 16.

Ситуація у клубі напружена, у випадку поразки від Карпат керівництво Львова може попросити нинішнього головного тренера покинути команду. До слова, Юрій Бакалов став головним тренером львів'ян у серпні минулого року.

Нагадаємо, львівське дербі відбудеться у неділю, 3 березня на стадіоні Україна. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 17 годині.

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