Львів підписав нападника Пернамбуко – тепер у команді 16 бразильців

Бразильський форвард Пернамбуко став гравцем Львова. Це вже 16-й бразилець у команді Юрія Бакалова.

Львів на своєму офіційному сайті повідомив про підписання 20-річного бразильського вінгера Пернамбуко. Деталі контракту не повідомляються.

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Це вже 16-й бразилець у команді Юрія Бакалова, яка займає 8 позицію в турнірній таблиці УПЛ, набравши 23 очки.

Попередніми клубами Пернамбуко були Португеза та Жагуаріуна.

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