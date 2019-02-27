Тейлор в нинішньому сезоні за Львів більше не зіграє

ФК Львів в цьому сезоні більше не зможе розраховувати на допомогу свого захисника Лукаса Тейлора.

Бразилець через травму пропустить залишок сезону. Як стало відомо Tribuna.com, Тейлор наразі перебуває в Бразилії, де пройде курс відновлення.

Лукас Тейлор переніс термінову операцію після травми у спарингу ФК Львів

23-річний захисник отримав травму в контрольному матчі з Ордабаси (2:1). На матч 19-го туру УПЛ з Чорноморцем гравці Львова вийшли в футболках на підтримку гравця.

В нинішньому сезоні Тейлор провів 16 матчів в чемпіонаті України, в яких забив 3 голи та віддав один асист.

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