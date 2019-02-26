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ДИНАМО - ЗОРЯ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Це не Тайсони приїхали, а футболісти з пляжу". Чому Швед – топ, Зоря впала на коліна, а Львів шокував "дешевою силою"

14:00 2300 Читать на русском
"Це не Тайсони приїхали, а футболісти з пляжу". Чому Швед – топ, Зоря впала на коліна, а Львів шокував "дешевою силою"
Юрій Вірт з Арсеном Венгером
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює матчі 19 туру УПЛ із колишнім голкіпером Шахтаря і збірної України Юрієм Віртом.

– Юрію Миколайовичу, після тривалої зимової сплячки повернулися матчі УПЛ. Чи встигли ви скучити?

– Звичайно. Довга зима, холодна погода – був час, щоб скучити. Коли відновилися матчі нашого чемпіонату – одразу стало цікавіше. Я переглянув практично всі поєдинки 19 туру.

– Динамо та Шахтар дуже легко розібралися із Зорею та Олександрією. Про третю силу у нашому чемпіонаті залишається лише мріяти?

– На жаль, це так. Думаю, що Олександрія вичавила із себе максимум гри та результату ще восени. Тож за перше-друге місце боротимуться тільки Динамо та Шахтар.

– Що ще ви б відзначили?

– Голова несподіванка – виїзна розгромна перемога Карпат над Ворсклою. Зустрічалися команди, перед якими стоять різні завдання. Львів’яни намагаються уникнути стикових матчів за виживання, а полтавці, все-таки, – бронзові призери. У мене склалося враження, що Ворскла продовжує перебувати на зборах. Тільки при рахунку 0:3 господарі прокинулися, почали створювати моменти і демонструвати гру, яку від них чекали. Але поїзд вже давно поїхав.

Ворскла – Карпати – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Карпати приємно здивували. Думаю, що з приходом нового головного тренера львів'яни будуть показувати якісну гру і, що найголовніше, повернуть своїх уболівальників на стадіон. Тим паче, попереду – Львівське дербі. Напевно, прийде багато глядачів. Сподіваюся, у найближчій перспективі Карпати не лише на словах боротимуться за єврокубки, але й грою та результатом доведуть свої претензії.

– Швед вкотре продемонстрував бомбардирські таланти. У Селтіку він не загубиться?

– На це запитання дасть відповідь час. Через 3-4 місяці Швед повернеться у Шотландію і тоді ми зможемо про щось говорити. Мар'ян виріс у всіх аспектах, демонструє зрілу гру. Після повернення з Іспанії ми побачили зовсім іншого Шведа – креативного, швидкісного.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

Головне, щоб у нього була стабільність. Йому залишилося три місяці, потім поїде в Шотландію, де все – зовсім по-іншому. Такої свободи, яку Шведу надала Ворскла, шотландські команди собі не дозволяють.

– До несподіванок 19 туру можна вписати і нищівну поразку Зорі, чи не так?

– Безперечно, але тут є ряд причин. Насамперед, Динамо вже встигло провести два офіційні матчі – кияни у кращому тонусі. Звичайно, давненько ми не бачили такої Зорі – вони, все ж таки, "мужики". У Києві "мужики" впали на коліна.

Динамо – Зоря – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Побачимо в наступних іграх, чи зможуть вони піднятися. Розумієте, поразки 0:5 трапляються з будь-якою командою. І лише наступні матчі дадуть відповідь на запитання: це випадковість, чи закономірність?

– Ще одна міні-сенсація – домашня поразка Львова від Чорноморця, яка, схоже, відчепила "містян" від претендентів на першу шістку.

– Для мене це – не сенсація, а закономірність. Є дуже багато запитань щодо бразильців, які приїхали у цю команду. Кількість – не якість. Брати 16 бразильців і розповідати, що будуть боротися за друге місце, – нонсенс. Керівники Львова літають у хмарах. Скоро все стане на свої місця.

Львів – Чорноморець – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Мені незрозуміло, де голкіпер Бандура… Він, напару з Адамюком, – це два футболісти, які витягували команду. Але я його не побачив у стартовому складі. Залишається три матчі – буде таке саме. Як казав Артур Западня, їх повиганяли з команди, звільнивши місце для "других Тайсонів". Це не Тайсони приїхали, а футболісти з пляжу. І те, що зараз вони боротимуться за виживання, – це факт, у якому я не сумніваюся.

– Півтора десятки бразильців у складі Львова: кому потрібна така команда?

– Розумієте, це – дешева сила, коли люди приїжджають, умовно кажучи, за тисячу доларів. Понабирали для кількості. Звичайно, є там 2-3 футболісти хорошого рівня – Бруно Дуарте, Тейлор… Це – підсилення, чого не можна сказати про всіх інших. Наскільки я розумію, головний тренер там не керує зовсім. Заберіть звідти Адамюка і Бандуру – отримаєте команду, яка бореться за виживання.

– Поразка Олімпіка від Маріуполя мала скандальний відтінок. Як ви вважаєте, два пенальті у ворота команди Шевчука – справедливі?

– Арбітри, як і футболісти, ще проходили адаптацію. Коли упродовж трьох місяців немає офіційних матчів, кваліфікація суддів також понижується. У цьому турі вони припустилися багатьох помилок. Сподіваюся, надалі наші арбітри не вибачатимуться перед Славою Шевчуком, а судитимуть адекватно. У Маріуполі була нічийна гра. Більше пощастило господарям. Напевно, для них ця перемога була більш потрібною – команда реально бореться за першу шістку.

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Шахтар і Динамо, далі – прірва, падіння Ворскли, перфоманс Шведа: підсумки 19-го туру УПЛ

Україна19 тур

Динамо - Зоря: Понеділок 25 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
5 : 0
Зоря
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