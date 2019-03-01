Львов может уволить Бакалова после матча с Карпатами, – СМИ

Львовское дерби, которое состоится в это воскресенье, может стать последним матчем Юрий Бакалов на тренерском мостике "сине-золотых львов".

У наставника Львова есть недоразумение с руководством команды. Бакалов считает, что большинство бразильских футболистов, которые во время зимнего трансфероного окна пополнили команду, не соответствуют уровню львовского клуба, сообщает FootBoom.

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Тренерский штаб во главе с Бакаловым фактически не влиял на трансферную политику клуба, просто наблюдая за процессом приглашения из Бразилии исполнителей, которых в команде уже 16.

Ситуация в клубе напряженная, в случае поражения от Карпат руководство Львова может попросить нынешнего главного тренера покинуть команду. К слову, Юрий Бакалов стал главным тренером львовян в августе прошлого года.

Напомним, львовское дерби состоится в воскресенье, 3 марта на стадионе Украина. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17 часов.

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