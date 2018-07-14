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Луїс Енріке буде представлений в ролі наставника Іспанії 19 липня

13 липня 23:40 129 Читать на русском
Луїс Енріке буде представлений в ролі наставника Іспанії 19 липня
Луїс Енріке / фото із соцмереж

Федерація футболу Іспанії 19 липня представить Луїса Енріке в ролі нового тренера "Фурії Рохи".

Луїс Енріке 19 липня на спеціальній прес-конференції буде представлений в ролі наставника національної збірної Іспанії, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії.

Нагадаємо, 48-річний тренер підписав контракт на 2 роки, до завершення Євро-2020.

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На цій посаді Енріке замінив Фернандо Єрро, який очолював команду на ЧС-2018, проте оголосив про відхід зі збірної. Дебютний офіційний матч під керівництвом Енріке Іспанія проведе 8 вересня проти Англії в рамках Ліги націй.

Нагадаємо, у 2017 році Луїс Енріке покинув Барселону, з якою двічі виграв чемпіонат Іспанії та одного разу став переможцем Ліги чемпіонів.

Теги
Іспанія Іспанія Іспанія Луїс Енріке Луїс Енріке
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