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Луис Энрике будет представлен в качестве наставника Испании 19 июля

13 июля 23:43 23 Читати українською
Луис Энрике будет представлен в качестве наставника Испании 19 июля
Луис Энрике / фото из соцсетей

Федерация футбола Испании 19 июля представит Луиса Энрике в качестве нового тренера "Фурии Рохи".

Луис Энрике 19 июля на специальной пресс-конференции будет представлен в качестве наставника национальной сборной Испании, сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

Напомним, 48-летний тренер подписал контракт на 2 года, до завершения Евро-2020.

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На этой должности Энрике заменил Фернандо Йерро, который возглавлял команду на ЧМ-2018, однако объявил об уходе из сборной. Дебютный официальный матч под руководством Энрике Испания проведет 8 сентября против Англии в рамках Лиги наций.

Напомним, в 2017 году Луис Энрике покинул Барселону, с которой дважды выиграл чемпионат Испании и один раз стал победителем Лиги чемпионов.

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Испания Испания Испания Луис Энрике Луис Энрике
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