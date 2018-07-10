"Мені плювати, якщо вам не подобається мій стиль". Чому Луїс Енріке у збірній Іспанії – це треш

Екс-наставник Барселони Луїс Енріке покликаний розпочати велику перебудову у збірній Іспанії. Його ненавидять фанати Реала та майже усі журналісти від Каталонії до Мадрида.

Луїс Рубіалес не втомлюється дивувати. Новий очільник Федерації футболу Іспанії знову довів, що не боїться приймати непопулярні рішення. За день до старту ЧС-2018 він, навіть не моргнувши оком, показово викинув зі збірної Хулена Лопетегі, а після провалу "Ла Рохи" призначив на посаду "ентренадора" національної команди Луїса Енріке. Рішення – більш ніж контроверсійне.

Луїс Енріке офіційно очолив збірну Іспанії

По-перше, Лучо не визнає авторитетів, навіть, якщо ви – Мессі чи Неймар. Щойно прийшовши у Барселону, Луїс Енріке послав чіткий меседж керівництву клубу та гравцям: "У моїй команді може бути лише один лідер, і це – я". Як виявилось згодом, астурієць зовсім не кидав слова на вітер. Свій сильний характер Лучо продемонстрував, насамперед, у стосунках з живою легендою Барси Лео Мессі.

Чому Луїс Енріке – найекстремальніший тренер світу

Аргентинця, схоже, настільки зачепила заява тренера, що у матчі проти Ейбара він демонстративно відмовився сідати на лаву. Мессі та Енріке прямо під час гри влаштували невеличку перепалку, яка завершилась тим, що поле замість Лео покинув Неймар.

Однак цей випадок – лише цукерочки порівняно зі скандалом у Сан-Себастьяні. З метою ротації складу, Лучо залишив на "банці" Мессі та Неймара, а Барса у підсумку зазнала болючої поразки. Після матчу Лео начебто "наїхав" на свого тренера перед усіма партнерами... і сильно поплатився. Луїс Енріке не забарився з відповіддю: "Я тут приймаю рішення". Каталонські ЗМІ згодом писали, що аргентинець побіг до Бартомеу та пригрозив покинути команду, якщо Лучо залишиться наставником. Мессі, мабуть, вперше у кар'єрі зіткнувся з тренером, який так пристрасно відстоює свою позицію. На щастя, розбрат між обома тривав недовго і в кінці сезону Барселона виграла усі можливі трофеї. Зрештою, зараз Луїс Енріке не сумнівається: "Мессі – найкращий в історії".

І ось після скандалу з Лопетегі, який багато хто називає найбільш кризовим моментом в історії іспанського футболу, Рубіалес обирає дуже войовничого та непоступливого Луїса Енріке. Перша реакція фанів: "Що це було, чорт забирай?". Подив та навіть обурення деяких уболівальників зрозуміти можна, адже в Мадриді Лучо сприймають, як одного з найбільш затятих ворогів Реала, команди, гравці якої на ЧС-2018 складали кістяк національної збірної. Попри те, що астурієць відіграв за королівський клуб цілих п'ять сезонів, він завжди ототожнює себе саме з Барселоною. Більше того, раніше Луїс Енріке за першої-ліпшої нагоди намагався пблічно "уколоти" Реал.

У цьому плані показовим був відкритий конфлікт між Жераром Піке та мадридським грандом, коли захисник Барси заявив, що йому не подобаються цінності Реала. Тоді Луїс Енріке чітко дав зрозуміти, що його позиція не сильно розходиться з поглядами підопічного: "Я більш радикальний, ніж Піке, тому краще промовчу". І після цих слів Лучо доведеться тренувати легенду королівського клубу Серхіо Рамоса... Хіба не треш? Тим паче, що новоспечний наставник збірної Іспанії зовсім не зважає на імена. Приклад з Мессі був показовим.

Великий капітан Реала дуже активно воює з Барсою не лише на футбольному полі, а тому призначення Луїса Енріке для нього – як серпом по... серцю. Крім цього, Рамос один з тих, хто пішов на відкриту конфронтацію з Рубіалесом через звільнення Лопетегі. Вожак збірної Іспанії, за чутками, навіть готовий був пустити у хід кулаки, але партнери вчасно зупинили.

Схоже на те, що Рубіалес спеціально обрав Лучо, щоб той, насамперед, навів порядок у роздягальні. Принаймні, якщо ми подивимось у недалеке минуле, то побачимо, що Арагонес, Дель Боске чи вже згаданий Лопетегі були більш спокійними фахівцями. Луїс Енріке – їхня повна протилежність. Ідеальний варіант для нового очільника іспанської Федерації, який намагається утвердити свій авторитет після недавнього скандалу.

Однак Рубіалес дуже сильно ризикує. Якщо він має намір приборкати Рамоса та Ко за допомогою Лучо, то полум'я може спалахнути ще більше, ніж після відходу Лопетегі. Можливо, Іспанія у такий складний період своєї історії якраз потребує спокою, а не бунтівного характеру екс-наставника Барси, який ще й зовсім не вміє спілкуватись з пресою. І це треш №2.

Луїс Енріке не церемонився з каталонськими журналістами, а тут ще й доведеться вислуховувати представників мадридських ЗМІ, які вже встигли засумніватись у доцільності його призначення. Принаймні Marca одразу виявила найбільший недолік астурійця: "Він занадто ненавидить Реал". В Іспанії вже з нетерпінням очікують на прес-конференції Лучо, адже він здатен влаштувати шоу на рівному місці.

Якось на запитання журналіста, чому Барселона втратила свій шарм, Лучо випалив: "Мені плювати, якщо вам не подобається мій стиль". А ось представнику Diario Gol дісталось значно більше: "Перш ніж запитувати про ситуацію у роздягальні, пройдіть весь шлях від любителя до професіонала. Поговоримо десь так через 15 років". Інколи ж Луїс Енріке просто ігнорує прохання представника ЗМІ дати пояснення того чи іншого епізоду та зухвало сміється йому у вічі (див на відео).

Вже зараз не важко здогадатись, якими питаннями штурмуватимуть журналісти Лучо на дебютній прес-конференції. Так-так, суперництво Барси та Реала вийде на перший план і це буде – справжній треш. Навіть не сумнівайтесь...