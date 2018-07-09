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Луїс Енріке офіційно очолив збірну Іспанії

14:57 2443 Читать на русском
Луїс Енріке офіційно очолив збірну Іспанії
Луїс Енріке – головний тренер збірної Іспанії / фото: Твіттер збірної Іспанії

Луїс Енріке став новим головним тренером збірної Іспанії. Угода розрахована на 2 роки.

Збірна Іспанії отримала нового головного тренера. Як і очікувалось, ним став Луїс Енріке, повідомляє офіційний твіттер Федерації футболу Іспанії.

Контракт розрахований на 2 роки, до завершення Євро-2020.

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На цій посаді Енріке замінив Фернандо Єрро, який очолював команду на ЧС-2018, проте напередодні оголосив про відхід зі збірної. Дебютний офіційний матч під керівництвом Енріке Іспанія проведе 8 вересня проти Англії в рамках Ліги націй.

До слова, збірна Іспанії сьогодні отримала і нового спортивного директора. Ним став відомий екс-голкіпер Хосе Франціско Моліна.

Нагадаємо, у 2017 році Луїс Енріке покинув Барселону, з якою двічі виграв чемпіонат Іспанії та одного разу став переможцем Ліги чемпіонів.

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