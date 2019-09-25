"Лунін просто не був гравцем Барселони": конкурент українця неймовірно зганьбився – тренер мовчить, а фани бунтують

Андрій Лунін опинився в епіцентрі грандіозної полеміки, яка виникла після нічиєї Вальядоліда у домашньому матчі проти Гранади (1:1).

Конкурент українського голкіпера Жорді Масіп припустився епічного фейлу, подарувавши сенсаційному лідеру Прімери гол на рівному місці. Вальядолід мав усі шанси піти на перерву з мінімальною перевагою у рахунку і перервати власну п'ятиматчеву серію без перемог, проте незграбна гра екс-воротаря Барселони звела нанівець швидкий м'яч Оскара Плано.

Команда Луніна знову втратила очки, ризикуючи провести ще один сезон у муках під назвою боротьба за виживання. Прямо зараз "Пусела" перебуває на відстані двох пунктів від зони вильоту, не в останню чергу – завдяки безапеляційному №1 для Серхіо Гонсалеса.

Лунін зізнався Вернидубу, як переживає відсутність ігрової практики в чемпіонаті Іспанії

Масіп, який став героєм Вальядоліда у минулому сезоні, допомігши команді зберегти прописку в елітному дивізіоні, провів шалено нервовий поєдинок. Навіть три хороші сейви не рятують його від шквалу критики з боку фанів та преси. Можливо, уваги до фейлів 30-річного каталонця було б значно менше, якби за його спиною не перебував молодий чемпіон світу U-20. Масіп виглядав дуже непереконливо – 33% точності передач, 14 кросів (лише два успішні), та сама фатальна помилка. Звання найгіршого гравця матчу не змусило себе довго чекати – досвідчений кіпер став єдиним гравцем у складах обох команд, який опустився нижче шести балів (5.9) за версією аналітичного порталу SofaScore.

"Феєричний" виступ Масіпа не обмежився єдиним облизнем, коли сфера дивовижним чином вислизнула з його рук. Вже після перерви каталонець, фактично, подарував андалусійцям ще один гол, але був врятований системою VAR. Спочатку "перший номер" Вальядоліда відбив м'яча перед собою, що цього вечора траплялось неодноразово, а потім не виручив на добиванні прямісінько по центру. На щастя, відеоасистент зафіксував дуже спірний офсайд.

Трагічний виступ "вічно третього" у Барселоні буквально підпалив соціальні мережі Вальядоліда, тоді як місцева преса прямим текстом вказала Серхіо Гонсалесу на один зі шляхів вирішення проблеми. "Помилка Масіпа виводить на сцену Луніна", – розпочинає аналіз воротарського питання у таборі "біло-фіолетових" популярний портал Fichajes.

"В кастильсько-леонському клубі стартували дискусії, чи повинен Масіп залишатись основним голкіпером після того, що ми побачили у останньому матчі. Тренер опинився перед серйозним вибором – продовжувати довіряти воротареві, який має серйозний вплив у роздягальні, чи надати шанс орендованому в Реала Луніну, щоб той нарешті продемонстрував свій клас.

Схоже, що зараз Серхіо не розглядає якихось радикальних заходів, хоча Масіп не вперше змушує засумніватись у власній профпридатності. Каталонець сильно зміцнив свої позиції у минулому сезоні, зробивши фундаментальний внесок у спасіння команди – це його великий козир.

Реал підготував для Луніна роль другого кіпера у сезоні 2020/21, однак боси мадридського гранда сподівались, що українець набиратиметься досвіду якраз через матчі. Натомість, ми отримали повторення сумної минулорічної ситуації, коли чинний номінант премії Golden Boy-2019 перебував за спиною у Куельяра, – зазначає журналіст Хав'єр Гутьєрес.

Спортивний директор Вальядоліда Мігель Ангель Гомес також був змушений відбиватись від незручних запитань представників ЗМІ щодо конкуренції між Луніним та Масіпом. У свіжому інтерв'ю для El Norte de Castilla функціонер лише відзначив високий клас нашого воротаря та поскаржився на пресу: "Ми повинні розуміти роль медійного чинника у всій цій історії, проте немає жодних сумнівів, що Лунін – голкіпер з вражаючими здібностями, переможець молодіжного чемпіонату світу. Коли він отримає шанс, то обов'язково продемонструє свою майстерність. У нього є все, щоб виступати у Прімері".

Поки керівництво Вальядоліда усіляко намагається загладити конфлікт, або його перші зародки, фанати команди з Хосе Сорілья вимагають у тренера негайно довірити місце у воротах молодому Луніну. Ба більше, радикально налаштовані прихильники "Пусели" вважають, що саме конкуренція негативно впливає на гру Масіпа, який відчуває постійний тиск з боку нашого голкіпера. Каталонець не провів ще жодного "сухого матчу", тоді як Лунін не отримав найменшої можливості проявити себе. Така ситація – велика несправедливість щодо Андрія, обурюються уболівальники. "Футбол 24" обрав найбільш резонансні цитати з Твіттера.

"Лунін не є гравцем основного складу через Серхіо Гонсалеса. Вже навіть фанати просять зробити українця основним".

"Який же гарний гол проковтнув Масіп... Невже цей хлопець дійсно кращий за Луніна? Другий м'яч, який несправедливо скасували, також на його совісті".

"Потрапляння Луніна у стартовий склад після сьогоднішньої гри – не за горами. Коли він стане основним, то вже не віддасть свого. Суперголкіпер".

"Я не маю нічого проти Масіпа. Звісно, що він заслужив на повагу і статус господаря воріт, адже Вальядолід залишився у Прімері. Але на лаві запасних сидить чемпіон світу U-20 Лунін. І якщо Жорді грає погано, у рамці потрібно провести ротацію".

"Після того, що зробив Масіп, Лунін не може залишатись запасним. Вальядолід врятував VAR".

"Масіп зіграв так, ніби наш голкіпер – Каріус. Лунін заслужив на можливість проявити себе роботою на тренуваннях".

"Масіп продовжує лажати у воротах Вальядоліда, але Серхіо не дає жодної можливості Луніну. Якби він був гравцем Барселони, звісно, що до нього не ставились би так само".

"Їхати у Реал чи Барселону, щоб зробити селфі?": Юрій Вернидуб – про стажування в Іспанії, Луніна і Скрипника у Зорі