Лунін дебютує за Вальядолід, перебуваючи у таборі збірної України: дикий фейл іспанської преси з сенсаційним інсайдом

Андрій Лунін не поїхав до табору збірної України на матчі відбору до Євро-2020, вважає Diario de Valladolid.

Голкіпер збірної України, який був викликаний Шевченком на матчі з Литвою та Португалією, начебто мав дебютувати за Вальядолід у контрольному поєдинку з Саламанкою. Іспанське видання пафосно анонсувало "товарняк" команди Серхіо Гонсалеса, запланований на 10 жовтня, перетворивши Луніна у головну атракцію як для фанів, так і власних читачів. Тим часом, сам Андрій навіть не перебував на території Іспанії.

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"День, щоб нарешті побачити Луніна", – пише Diario de Valladolid, називаючи зустріч "біло-фіолетових" з представником третього іспанського дивізіону великим шансом для футболістів, які не можуть похвалитись належною ігровою практикою у перші місяці нового сезону. Українець не провів на полі ще жодної хвилини, тож до нього була прикута особлива увага з боку кастильсько-леонських ЗМІ. Щоправда, вони не сильно заморочувались вивченням усіх передматчевих розкладів і, схоже, забули про міжнародний статус Луніна.

"Зіграють Лунін, Де Фрутос, Барба та ряд інших футболістів, які ще не встигли дебютувати за Вальядолід у Прімері, або отримували зовсім небагато часу, щоб проявити себе. Саламанка стане серйозною перевіркою для найближчого резерву. Це буде стандартний поєдинок з двома таймами по 45 хвилин. Лунін – головна родзинка протистояння. Український воротар, який був орендований у мадридського Реала, демонструє височенний рівень на тренуваннях, але наразі не може виграти конкуренцію у Жорді Масіпа.

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Раніше виконавці з браком хвилин мали шанс проявити себе у Кубку Короля, проте зміна регламенту змагань добряче їм нашкодила. Клуби елітного дивізіону розпочинають боротьбу за найстаріший трофей Іспанії лише взимку, тож Серхіо Гонсалес втратив можливість перевіряти бойову готовність резервістів через офіційні поєдинки", – зазначає горе-видання, яке неуважно відстежує інформацію у клубному Твіттері Вальядоліда. Напередодні міжнародної паузи було повідомлено, що Унал, Лунін та Ель-Хасен – єдині представники "пусели" у своїх збірних.

Цікаво, що конкурент Луніна, Жорді Масіп, відіграв перші 45 хвилин матчу з Саламанкою, залишивши власні ворота на замку. Лише після перерви, коли каталонський голкіпер поступився місцем 22-річному Гаїсці Кампосу, Вальядолід пропустив два м'ячі, але все ж зумів довести справу до перемоги (3:2). Вихованець Барселони, який не підпускає українця до основи, залишається безапеляційним першим номером для Серхіо Гонсалеса: "Масіп блискуче проявив себе. Ми добре його знаємо, і це велика перевага Жорді".

Натомість журналіст іспанської версії культового видання FourFourTwo Альваро Хіменес "відповів" на слова керманича Вальядоліда сенсаційним інсайдом з несподіваними обов'язками нашого воротаря. Виявляється, Реал вже розпочав пошуки заміни Тібо Куртуа, який розчаровує керівництво мадридського клубу: "Флорентіно розглядає варіанти з Яном Облаком та Джіжі Доннарумою, а українцеві відводиться роль дублера потенційного зіркового новачка. З орендами буде покінчено". Сподіваємось, що цього разу ми не маємо справи з фейлом ЗМІ.

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