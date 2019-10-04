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Лунін потрапив у символічну збірну молодих зірок Ла Ліги за версією Marca

13:36 464 Читать на русском
Лунін потрапив у символічну збірну молодих зірок Ла Ліги за версією Marca
Андрій Лунін / Getty images

Популярна іспанська газета Marca склала дві символічні збірні найкращих футболістів іспанської Ла Ліги сезону 2019/2020.

В одній такій команді журналісти Marca зібрали ветеранів, в іншій – молодих і перспективних гравців. В останній знайшлося місце українцеві Андрію Луніну.

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Воротар: Лунін (Вальядолід)

Захисники: Емерсон (Бетіс), Салісу, Порро (обидва – Вальядолід)

Півзахисники: Едегор (Реал Сосьєдад), Кубо (Мальорка), Канг Лі (Валенсія), Бельтран (Сельта)

Нападники: Ансу Фаті (Барселона), Жоау Феліш (Атлетіко), Вінісіус Жуніор (Реал).

До слова, український воротар наразі перебуває в оренді у Вальядоліді з мадридського Реала. Щоправда, він ще не зіграв жодного матчу за свою нову команду.

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