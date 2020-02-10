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Лунін потрапив до символічної збірної туру в Сегунді за версією Marca

16:28 766 Читать на русском
Лунін потрапив до символічної збірної туру в Сегунді за версією Marca
Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

Вдала гра голкіпера Ов’єдо Андрія Луніна у матчі 27-го туру проти Райо Вальєкано (1:1) не залишилась непоміченою іспанськими ЗМІ.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін потрапив до символічної збірної 27-го туру Сегунди за версією видання Marca.

Ефектні сейви Луніна у відеоогляді матчу Райо Вальєкано – Ов'єдо – 1:1

Нагадаємо, раніше ще одне іспанське видання El Desmarque визнало українця гравцем матчу. Андрію у цьому поєдинку вдавалось майже все: він видав чотири ефектних сейви і пропустив лише одного разу – з пенальті.

Впевнена гра Луніна дозволила Ов'єдо здобути важливе очко, завдяки чому "сині" з 29 пунктами піднялись із зони вильоту.

Лунін допоміг Ов'єдо взяти очки в Мадриді – українець відіграв ефективно, але не зупинив сенсаційного чемпіона Англії

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