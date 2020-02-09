Лунін допоміг Ов'єдо взяти очки в Мадриді – українець відіграв ефективно, але не зупинив сенсаційного чемпіона Англії

У рамках 27-го туру іспанської Сегунди Ов'єдо українця Андрія Луніна на виїзді розійшовся миром із Райо Вальєкано. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Сегунда, 27-й тур

Райо Вальєкано – Ов'єдо – 1:1

Голи: Ульоа, 75 (пенальті) – Родрі, 28

Вилучення: Трехо, 90+1 (РВ, друга жовта картка)

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Попри гостьовий статус, активніше поєдинок на Естадіо де Вальєкас розпочав Ов'єдо. "Сині" в стартові хвилини більше контролювали м'яч, фактично не даючи Райо Вальєкано перейти центр поля. Андрій Лунін у цей відрізок матчу відверто нудьгував, але команди швидко обмінялися ролями. І ось уже на 13-й хвилині український кіпер у класному стрибку потягнув постріл Альваро під перекладину.

У наступні кілька хвилин Лунін ще кілька разів вступив у гру. Зокрема, вдало зіграв на виході після флангової подачі, а потім намертво взяв удар Суареса з меж штрафного майданчика. Справжній сейв від українця глядачі побачили на 18-й хвилині – того ж Маріо Суареса оборонці Ов'єдо знову втратили біля власних воріт, але його черговий постріл головою Лунін витягнув з-під стійки.

Така спритність українського воротаря на останньому рубежі додала впевненості польовим гравцям гостьової команди. Вони зуміли трохи відсунути гру від власних воріт, а на 28-й хвилині взагалі вийшли вперед. Це Сауль Берхон точним пасом зі штрафного поблизу воріт Райо знайшов Родрі, той підробив м'яч і потужно пробив під перекладину воріт Дімітрієвскі – 0:1!

Гол Ов'єдо трохи заспокоїв гру. Шоковані господарі фактично не турбували Луніна, а "синіх" рахунок на табло цілком вдовольняв. Хіба що Ібра міг подвоїти перевагу під завісу першого тайму, та не зміг акцентовано пробити після чудової комбінації на правому фланзі атаки.

Зі стартом другого тайму Райо Вальєкано спробував підвищити темп гри. Щоправда, цей запал господарів Ов'єдо зумів швидко погасити. Окрім дального удару низом від Андреса Мартіна, коли м'яч пройшов поруч зі стійкою (Лунін контролював), "бджоли" попереду довго нічого не могли створити. А український кіпер у рідкісні моменти вступу в гру демонстрував повну впевненість у власних силах.

Гол Райо з'явився нізвідки. Арбітр при перегляді повтору подачі кутового господарями угледів гру рукою Лоло Гонсалеса й призначив пенальті у ворота Луніна. Одинадцятиметровий взявся виконувати сенсаційний чемпіон Англії-2016 Леонардо Ульоа – аргентинець пробив у лівий нижній кут, Лунін зреагував на удар, але від рук українця м'яч усе ж опинився у сітці – 1:1.

Фінальні 15 хвилин команди перетворили в справжню битву. Це, однак, прогнозовано вилилося у невелику кількість моментів для взяття воріт. Як наслідок, нічия, що дозволила Ов'єдо покинути зону вильоту. У "синіх" тепер 29 очок і 17-те місце в турнірній таблиці. У п'яти матчах із Луніним у складі Ов'єдо набрав 6 очок.

За даними статистичного порталу SofaScore, Андрій Лунін став третім найкращим гравцем своєї команди. Українець отримав солідний бал 7,2 за 4 сейви, які дозволили астурійцям вивезти очки зі столиці.