Півзахисник Аль-Арабі Марко Верратті хоче знову спробувати себе на європейських полях.

Верратті лише минулого літа став гравцем катарського Аль-Арабі, а вже хоче повернутись у Європу. Так, італієць запропонував свої послуги Барселоні, повідомляє Mundo Deportivo.

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Заради цього трансферу Марко доведеться піти на чималі фінансові поступки, оскільки "блаугранас" не будуть платити йому стільки ж, скільки він отримує в Катарі (30 мільйонів на рік). Барселона ж не впевнена у Верратті, бо має сумніви щодо форми італійця.

Додамо, що Верратті після переходу в Аль-Арабі провів 17 матчів у чемпіонаті Катару, в яких відзначився 7 асистами.

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